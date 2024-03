De eerste Impact Fair is meteen Europa’s grootste evenement voor iedereen die een positieve impact wil maken. Op 4, 5 en 6 april komen in Koninklijke Jaarbeurs impactvolle organisaties, goede doelen en social enterprises samen om antwoord te geven op de vraag: hoe maak je meer impact? Van Impact Centre Erasmus en UNICEF tot Natuurhuisje.nl, KNMI, Follow The Money en Women Inc: in totaal zijn er ruim 100 organisaties aanwezig. Ze laten op een interactieve manier zien wat er al goed gaat in Nederland, en vooral wat mensen zelf kunnen doen om bij te dragen aan nog meer positieve impact. De Impact Fair is toegankelijk voor iedereen, en in het bijzonder voor ondernemers, jongeren, en gezinnen.

Henk Jan Beltman, impact entrepreneur (ex-chief chocolate officer Tony’s Chocolonely): “Veel organisaties halen doel en middel door elkaar. Het gaat altijd eerst over je missie en daarná pas over het hoe. Laten we samen de wereld mooier proberen te maken, wedden dat je er geld mee kunt verdienen? De Impact Fair laat zien waar je vandaag nog een verschil kunt maken.”

Positieve spotlight

Met alles wat er nu speelt in de wereld; overstromingen, ziektes en oorlogen, ligt doemdenken op de loer. Mensen willen wel iets doen, maar weten niet hoe. Mensen raken overweldigd, worden onverschillig. Terwijl heel veel partijen hard bezig zijn om stap voor stap impact te maken. De Impact Fair is een broedplaats voor sociale, milieu- en economische verbeteringen. Bezoekers zijn er niet alleen toeschouwers, maar actieve deelnemers aan een gemeenschap die groeit en bloeit. Van Escape Room tot VR Experience en van torenhoge klimmuur tot karaokebar, op de Impact Fair vind je allesbehalve een gewone beursvloer.

Micha van Hoorn, initiator van de Impact Fair: “Op de Impact Fair willen we mensen laten ervaren dat het zin heeft om iets te doen. Wij zijn niet het moreel kompas van de samenleving. We willen constructief zijn, met elkaar aan de slag gaan en mensen inspirerende handelingsperspectieven bieden. De Impact Fair is een ontmoetingsplek voor iedereen die al bijdraagt aan het behalen van de SDG ambities, en een plek om de eerste stap te zetten voor degenen die ook graag wat goeds willen doen.”

Elke SDG een eigen paviljoen

Op de Impact Fair komen betrokken burgers, verschilmakers, pioniers, visionairs, uitvinders, ondernemers en social enterprises samen om ideeën te delen, workshops te volgen en concrete stappen te zetten naar een betere toekomst. De Fair is ingedeeld in paviljoens waar verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staan. Per ontwikkelingsdoel inspireren impactmakers op een interactieve manier de bezoekers om zelf aan de slag te gaan.

Jeroen van Hooff, CEO van mede-initiatiefnemer Koninklijke Jaarbeurs: “Drie dagen lang is onze beursvloer gevuld met impactvolle exposanten die streven naar een duurzame toekomst. We hebben samen één doel wat ons bindt en dat is dat we samen de wereld mooier willen maken door bezoekers te inspireren en te motiveren om duurzame keuzes te maken. Ook wij werken hard om de duurzaamheidsslag binnen Jaarbeurs verder voort zetten. Onze ambitie is om in 2030 de meest duurzame evenementenorganisator en facilitator van Europa te zijn.”

Programma

Naast een vloer gevuld met exposanten die allerlei workshops, innovatie labs en interactieve belevenissen bieden, zijn er ook ruim 100 sprekers die bezoekers inzichten en handvatten geven die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Van een masterclass van The School of Life tot een AI workshop van de Nyenrode Business Universiteit en het Impact Centre Erasmus. De Impact Fair is ingedeeld in 3 dagen, met per dag een speciale focus op een specifieke doelgroep.

4 april – B2B

Donderdag is ingericht voor het bedrijfsleven, goede doelen, fondsen, filantropen en beleidsmakers. In interactieve meetups, workshops en inspiratiesessies komen allerlei relevante onderwerpen aan bod, zoals internationale best practices, samenwerking met goede doelen, de nieuwste trends in fondsenwerving en ESG (Environmental, Social en Governance). Keynote speakers uit de hele wereld zoals Ben Williamson van Charity Entrepreneurship, de wereldberoemde school voor impactorganisaties in het Verenigd Koninkrijk, Eric Smit van onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money en Lisa Jordan, directeur van de Draper Richards Kaplan Foundation, zorgen voor nieuwe inzichten.

Van 12:30-13:00 uur wordt het boek ‘Duurzaamheid is kleur bekennen‘ gelanceerd, 10 jaren MVO Manager van het Jaar verkiezing. Ontmoet duurzaamheidsmanagers en neem deel aan boeiende gesprekken over de ontwikkeling van duurzaam leiderschap. Wie, wat, hoe creëren we een versnelde beweging naar een (bedrijfs)wereld waar duurzaamheid de norm is? Samen maken we een reis door de tijd en kijken we naar de toekomst. De lancering is net als het boek een oproep om kleur te bekennen aan de waarden en overtuigingen die duurzaam leiderschap sturen. En bij te dragen aan de noodzakelijke versnelling in verduurzaming van bedrijven.

5 april – Gen-Z

Vrijdag zijn de colleges, workshops, bijeenkomsten, innovatie labs en andere inhoudelijke sessies toegespitst op de jonge generatie impactmakers. Met een programma op maat dat is samengesteld in samenwerking met de Nationale Jeugdraad, ROC’s, hogescholen en universiteiten om specifiek studenten en jongeren te inspireren.

6 april – Betrokken Nederlanders

Zaterdag is de Fair dé plek voor iedereen die ondergedompeld wil worden in alle nieuwe mogelijkheden voor een betere wereld. De zaterdag is zeker ook leuk voor gezinnen met kinderen. Er is van alles te zien, te doen en vooral te beleven. Wie wil weten hoe je iets goeds doet voor de wereld, leert op een speelse manier de eerste stappen.

Tickets kosten 15,- voor volwassenen, 12,50 voor jongeren en kinderen tot 12 jaar krijgen gratis toegang. Zakelijke bezoekers betalen 125,- incl BTW. Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen biedt, als mediapartner van de Impact Fair, zakelijke bezoekers € 50 euro korting op de toegangsprijs van € 125 (incl btw) met de kortingscode: IMPACTB2B.

Kaartverkoop via: https://www. impactfairnederland.nl/home/ begin