Steeds meer mensen willen vaker vegetarisch of plantaardig eten. Zo deed vorig jaar één op de vijf Nederlanders mee aan de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel. Wel is er nog behoefte aan meer betaalbaarheid, gemak en inspiratie. Vanuit de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ helpt Albert Heijn klanten om te kiezen voor een meer plantaardige leefstijl. Daarom breidt Albert Heijn het vega(n)assortiment weer verder uit en maakt de keuze makkelijker en betaalbaar. Dit is in lijn met de ambitieuze doelstellingen van Albert Heijn: in 2025 moet 50% van de verkochte eiwitten van plantaardige oorsprong zijn en in 2030 zelfs 60% (gemeten in kilogram).

Betaalbaar vegetarisch of plantaardig eten

Albert Heijn maakt het vega en plantaardige assortiment betaalbaar en bereikbaar. Albert Heijn heeft ook steeds meer vega en vegan Prijsfavorieten. Zo zijn de Prijsfavorieten uitgebreid met bijvoorbeeld AH Vegan vissticks en AH Vegetarische spinazie kaasschnitzel. Verder zijn alle verspakketten makkelijk vega te maken en is er keuze uit 16 volledige vega verspakketten.

Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn: “Ons huidige voedselsysteem heeft grote impact op onze gezondheid, leefomgeving en het klimaat. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de nodige verandering in gang te zetten zodat ons voedselsysteem duurzamer wordt. Vaker kiezen voor vega of plantaardig eten hoort daar bij. Wij laten klanten zien dat vegetarisch of plantaardig eten betaalbaar en voordelig is en zeker zo lekker.”

150 plantaardige innovaties en lekkere smaak

Dat Albert Heijn serieus is over de doelstellingen blijkt ook uit de groei van het assortiment. Er worden weer 150 plantaardige producten toegevoegd. ’De wereld rond’ met onder andere de AH Vegetarische kipstukjes Indiase Tandoori, AH Vegan rulstukjes Mexicaans en AH Vegan tofu reepjes hoisin. De AH kaasschnitzel en AH Vegan kibbeling zijn nu nóg lekkerder. Groenten staan in de spotlight met de nieuwe AH vegan shoarma en AH vegan Mexicaans gehakt gemaakt van paddenstoelen. Er zijn plantaardige desserts en drinks zoals de AH Lupine drink van Nederlandse bodem. Marit van Egmond voegt toe: “Doordat we de receptuur hebben vernieuwd zijn onze vleesvervangers verbeterd in smaak en kwaliteit en 80% van onze eigenmerk vleesvervangers heeft Nutri-Score A/B.”

Gemak en inspiratie

Albert Heijn ondersteunt de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel met een eigen campagne ‘Geef je bord een vega draai’. Via verschillende middelen geeft de supermarkt inspiratie en tips om vaker vegetarisch en/of plantaardig te eten. In de AH app is te zien dat het zoekgedrag naar vega en plantaardige recepten toeneemt. In de app en op ah.nl staan daarom inmiddels meer dan 6000 vega(n) recepten. De nieuwe Allerhande ‘Gek op Groente’ focust op lekker vegetarisch koken met peulvruchten en groente. Ook zit er deze maand een special over plantaardig eten in de Allerhande, met 24 pagina’s plantaardige inspiratie. In de podcast ‘Beter eten’ wordt antwoord gegeven wat nu precies gezond is en wat niet. En in de gratis MijnLeefstijlcoach app kunnen klanten van de 50 food challenges de vega-variant ontdekken. Ook is er een speciale vega challenge.