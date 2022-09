De Nederlandse startup Northern Wonder lanceert vandaag Coffee Free Coffee. Dit nieuwe product heeft de smaak en de geur van koffie, bevat cafeïne en wordt op dezelfde manier gezet, maar bevat alleen niet-tropische ingrediënten. Een wereldprimeur: Northern Wonder is er als allereerste in geslaagd om middels een patenteerbare technologie koffie te maken zonder de boon.

De startup ontwikkelde de boonloze koffie omdat gewone koffie een grote veroorzaker is van ontbossing: volgens het WWF staat de koffieteelt op de zesde plaats. In plaats van koffiebonen bevat Coffee Free Coffee daarom onder meer lupineboon, kikkererwt en zwarte bes. Er zijn vier varianten te koop via de webshop: filtermaling en composteerbare Nespresso compatible cups, allebei verkrijgbaar met en zonder cafeïne.

Vraag naar koffie groeit, regenwouden betalen de prijs

Naarmate de wereldwijde vraag naar koffie toeneemt, nemen koffieplantages in een steeds hoger tempo de plaats van regenwouden in. Door de aanleg van nieuwe – en het verplaatsen van bestaande plantages naar koelere, hoger gelegen gebieden (vanwege opwarming van de aarde) verdwijnt er steeds meer regenwoud. Bij ontbossing denkt men vaak aan palmolie of soja maar niet aan het dagelijkse kopje koffie. Toch is de Nederlandse consument, met 18 m2 bos per jaar per inwoner (WWF), Europees koploper in ontbossing.

Behalve dat de door Northern Wonder gebruikte ingrediënten geen bijdrage leveren aan ontbossing is bovendien ook de zogenaamde footprint van de boonloze koffie minder milieubelastend dan die van gewone koffie. Het product scoort een stuk milieuvriendelijker op aspecten als water- en landgebruik en reist beduidend minder kilometers.

Een miljoen euro aan investeringen

Twee jaar was er nodig om Coffee Free Coffee te ontwikkelen. De start-up haalde eerder al een miljoen euro op van onder meer Oost NL en is voor verdere groei op zoek naar meer kapitaal in 2023. Northern Wonder blijft het product ook na deze eerste release continu doorontwikkelen. Niet alleen op het gebied van smaak, maar ook in andere vormen. Zo werkt het team onder meer aan een espressomaling, ijskoffie in blik en aan een variant met hele bonen, voor in bonenmachines.

Koffieritueel blijft hetzelfde

David Klingen, CEO Northern Wonder: “Er bestaan al een heleboel impactvolle initiatieven in de koffiewereld om ontbossing tegen te gaan, maar wij zetten de koffiewereld hiermee echt op zijn kop. We dachten: als voedseltechnologen vleesvervangers kunnen maken, dan moet het ook mogelijk te zijn om koffie te zetten zonder koffiebonen. Belangrijk uitgangspunt was dat iedereen zijn eigen geliefde koffieritueel kan voortzetten, maar nu zonder de bittere nasmaak van ontbossing. Wij gaan er voor zorgen dat Coffee Free Coffee over een paar jaar net zo ingeburgerd is als vleesvervangers.”