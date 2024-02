Coffee Based en Sodexo kondigen vandaag de lancering aan van de Cafea Cup, een circulaire innovatie in de wereld van de herbruikbare beker. Vervaardigd met zilvervliesjes die vrijkomen bij het branden van koffiebonen én volledig gemaakt van plantaardige materialen, dat maakt dit kopje uniek.

De Cafea Cup is het nieuwste product van Coffee Based, een koploper in de circulaire economie die koffie afval inzet als grondstof. Lisanne Addink, CEO van Coffee Based: “We hebben al een aantal innovatieprijzen gewonnen omdat het ons is gelukt om een koffiekopje te maken met koffiedik dat aan de Europese voedselveiligheidseisen voldoet. Vanaf vandaag kunnen we nog meer restmaterialen uit de koffieketen nuttig inzetten, doordat we nu ook kopjes kunnen maken met de vliesjes van de koffieboon. Dat we als klein, Nederlands bedrijf met deze grootse innovatie kunnen komen maakt mij erg trots. Sodexo was direct geïnteresseerd en gaat de cups als eerste dienstverlener toepassen bij hun klanten.”

Een antwoord op de SUP wetgeving

De samenwerking tussen Coffee Based en Sodexo komt op een logisch moment. De nieuwe SUP-wetgeving vraagt om een alternatief voor wegwerpbekers, want sinds

1 januari zijn wegwerpbekers niet meer toegestaan op kantoor.

Marloes van der Have, CSR-manager van Sodexo: “Sodexo zoekt continu naar innovatieve duurzame oplossingen. We werken daarom vaak samen met innovatie partijen zoals Coffee Based. Met de Cafea Cup bieden we niet alleen een herbruikbaar product aan dat de wegwerpbekers vervangt, het kopje is ook nog eens gemaakt van materiaal dat anders afval was geworden. Onze klanten vragen steeds meer om producten die positieve verandering bewerkstelligen en die bieden wij ze graag aan.”