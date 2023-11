Nederlanders willen een eerlijke, duurzame en transparante koffie-industrie, blijkt uit onderzoek* in opdracht van FarmersDirect Coffee. Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) wil meer inzicht in de complete koffieketen; de reis van boon tot kop. Bovendien vindt maar liefst 83% van de Nederlanders het (heel) belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in regeneratieve landbouw, zo blijkt uit de peiling. Hoewel ruim tweederde van de Nederlanders (67%) verklaart dat ze liever investeren in een duurzamer doel, zelfs als dat minder winst oplevert, acht 62% het onwaarschijnlijk dat zijzelf gaan investeren in de duurzame, eerlijke koffie-industrie binnen nu en een jaar. Gezien de groeiende problemen in de koffiemarkt wil FarmersDirect Coffee deze status quo doorbreken en de consument mede-eigenaar maken van de oplossing.

Huidige koffiemarkt is een ‘black box’

Het consumentenonderzoek vormt een aanvulling op de recent gepubliceerde tweejaarlijkse Coffee Barometer van Ethos Agriculture dat de huidige staat en impact van de koffie-industrie (boeren, verwerkers en logistieke partijen) onderzoekt. De huidige koffiemarkt is niet transparant, waardoor de grote uitdagingen – onderbetaalde boeren, niet-duurzame landbouw, niet-controleerbare herkomst bonen, klimaatverandering, ontbossing – onzichtbaar blijven. De koffie-industrie, tot nu toe een ‘black box’, ligt dus niet zonder reden onder een confronterend vergrootglas op dit moment.

Consument vóór regeneratieve landbouw

De zichtbare gevolgen van koffieteelt op onze planeet zijn ook niet te ontkennen. Als we op de huidige voet verder gaan, zal de hoeveelheid geschikte landbouwgrond voor koffieteelt gehalveerd zijn tegen 2050. Regeneratieve landbouw is een van de meest duurzame manieren om koffie te telen. Het is een productiemethode die natuurlijke hulpbronnen, zoals vruchtbare grond, planten en waterbronnen centraal zet. Dat is beter voor mens, dier en planeet. Deze vorm van koffie telen richt zich vooral op verbetering van de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Regeneratieve landbouw krijgt volgens het onderzoek massale steun: meer dan vier op de vijf Nederlanders vindt het (heel) belangrijk dat hierin geïnvesteerd wordt.

Mede-eigenaar worden van de oplossing

Uit het onderzoek blijkt dat de consument kritischer naar koffie kijkt. “De problematiek is groot. Gelukkig zien we een duidelijke interesse in en behoefte aan een duurzame, transparante koffieketen, en investeren in algemene zin. Die twee gaan hand in hand,” aldus Ward de Groote. mede-oprichter van FarmersDirect Coffee en oprichter van keurmerk UTZ Certified. Door alles te digitaliseren in onweerlegbare data en de boer centraal te zetten, is FarmersDirect Coffee een nieuwe keten aan het vestigen: volledig transparant, eerlijker en duurzamer. Door de focus te leggen op boeren en grote zakelijke eindgebruikers gaat het direct over grote volumes en daarmee over grote duurzame én sociale impact.

Om de opschaling te financieren, start FarmersDirect Coffee met een toegankelijke crowdfundingsactie op investeringsplatform Eyevestor. FarmersDirect Coffee heeft inmiddels boerencoöperaties aangesloten in Brazilië en Vietnam en is actief in steeds meer landen rond de Coffee Belt: van Midden- en Zuid-Amerika tot Afrika en Azië. Met een groeiende coalitie van partners bouwen zij hard aan een nieuwe koffiestandaard. De uitkomsten van het consumentenonderzoek ondersteunt het bedrijf in het bereiken van zijn doel: een 100% transparante koffieketen.

De Groote: “Met UTZ hebben we destijds de eerste stap gezet. Nu is de tijd rijp om alle uitdagingen in de koffiewereld aan te pakken. Na 30 jaar ervaring in de sector, heb ik samen met mijn partners een integrale aanpak ontwikkeld die we vanuit FarmersDirect Coffee uitrollen: we verbinden boeren direct met zakelijke eindgebruikers, faciliteren de overstap naar regeneratieve teelt en zorgen voor 100% ketentransparantie via blockchain verificatie. Deze unieke methode, zeker nu de regelgeving zo aangescherpt is, is essentieel voor alle stakeholders in de koffieketen.”

*Het consumentenonderzoek is in opdracht van FarmersDirect Coffee onder 1.000 Nederlanders door Multiscope uitgevoerd.