Klimaatdeskundige Reinier van den Berg start innovatief TreesPlease voor online aankopen

Klimaatdeskundige en TV-weerman Reinier van den Berg ziet met lede ogen hoe het klimaat verandert. Dat voelt vaak machteloos. Wat kun je er zelf meer aan doen dan de bekende zonnepanelen, elektrisch rijden, consuminderen e.d.? Een nieuwe invalshoek blijkt de sterk groeiende markt van online aankopen te zijn. Met de innovatieve Treesplease knop sponsoren webshops met 5% van het online aankoop bedrag het planten van bomen. Inmiddels doen meer dan 2800 webshops mee, het gaat dus ergens over.

Reinier van den Berg zegt: “In het begin was dat best spannend, zullen er genoeg mee doen? Dat is dus goed gelukt, ze vinden de loyaliteitswaarde die de service creëert de moeite waard. De notificatie dat de webshop je sponsort om bomen te planten geeft deelnemers een positief gevoel. Je ziet ook dat steeds meer ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame ontwikkeling van de planeet. Daar past de Bomenknop perfect in. Inmiddels komen webshops zelf op ons initiatief af met de vraag om mee te doen en de TreesPlease knop zelf te promoten. De gemiddelde opbrengst per deelnemer is circa € 50 op jaarbasis. Dat is sponsoring, het kost deelnemers dus niets. En het werkt volledig automatisch.”

Hoe werkt het?

Het gemak voor de eindgebruiker stond bij de ontwikkeling centraal. Zonder dat krijg je nooit volumes. Op de site van TreesPlease.io downloadt je eenmalig de Bomenknop plugin in je browser. Kost 10 seconden. Klaar.

Greenwashing

Reinier: “We horen als initiatiefnemers wel van mensen dat ze bang zijn dat TreesPlease een soort moderne vorm van aflaat wordt. Het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen wordt in slaap gesust en de openheid voor de noodzakelijke gedragsverandering zou verminderen. Dat zal wel eens gebeuren. Dan nog, ze dragen bij. Zouden ze dat zonder de knop ook gedaan hebben? Wat wij vooral zien zijn deelnemers die blij zijn meer te kunnen bijdragen.”

Empowering

Reinier: “Wat we veel terugkrijgen is mensen die zich empowered voelen. Ze hebben nu iets te kiezen. TreesPlease stelt ze in staat om hun financiële online waarde naar een oplossing van het klimaatprobleem te sturen. Dat geld gaat nu veelal naar de Googles en Facebooks van deze wereld. TreesPlease is een positief alternatief: gemiddeld legt de TreesPlease knop 30% van de individuele CO2 footprint vast. Dat is meer dan je aan uitstoot uitspaart met zonnepanelen en elektrisch rijden samen.”

Team

Samen met Sjaak de Ligt, oprichter van TreesforAll, en Bart Verkruijssen, verantwoordelijk voor het technische platform, is TreesPlease medio januari van start gegaan. Daarmee is er een jarenlange ervaring in huis met het sustainable planten van bomen en innovatieve technologie.