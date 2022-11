Het einde van november staat voor veel retailers in het teken van de Black Friday uitverkoop. Stichting Trees for All, groot aanjager van de groene tegenbeweging ‘Green Friday’ in Nederland, liet onderzoeken in hoeverre consumenten anno 2022 meegaan in de koopgekte die deze massale sales teweegbrengen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat ruim 50 procent van de Nederlanders aankopen doet op Black Friday. Ruim een kwart is daarbij geneigd zijn of haar duurzame principes tijdelijk opzij te zetten. Tegelijkertijd doet ook een kwart van de consumenten bewust géén aankopen tijdens de Black Friday sales. Trees for All moedigt deze tegenbeweging aan en pleit voor Green Friday als de nieuwe standaard. Om een duidelijk statement te maken opent de stichting op 25 november het ‘Green Friday Forest’.

Onderzoek toont aan: duurzame principes overboord voor superkorting

Waar retailers tien jaar geleden nog nauwelijks van de Amerikaanse supersale Black Friday hadden gehoord, is deze massale uitverkoop nu ook in Nederland vaste prik. De laatste vrijdag in november staat steevast gelijk aan een recordaantal verkopen. Dat is niet verassend, blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Trees for All, gezien ruim de helft van de Nederlanders aankopen doet op Black Friday. De hoge kortingen stimuleren bijna 40 procent van deze consumenten tot impulsaankopen. Vooral onder de jonge generaties is Black Friday populair: 85 procent van Gen Z koopt op deze dag en 41 procent van deze generatie zegt dit jaar zelfs extra geneigd te zijn om op de aanbiedingen te letten door de inflatie en hoge energieprijzen. Dit is opvallend gezien Black Friday een grote negatieve impact heeft op onze planeet en het juist Gen Z is voor wie milieubewustzijn zeer vanzelfsprekend is. Maar liefst 56 procent van hen geeft aan op Black Friday zijn of haar duurzame principes tijdelijk opzij te zetten.

Green Friday moet Black Friday de das omdoen

Ruim driekwart van de Nederlanders (81%) is zich wel degelijk bewust van de negatieve impact van (over)consumentisme op de planeet. Toch leidt dit bij slechts een kwart van de consumenten tot bewust niet-kopen tijdens de Black Friday sales. De drang naar een voordelige koop blijkt hardnekkig en klimaatwinst moet het nog steeds afleggen tegen economische winst. Trees for All wil met Green Friday een tegenbeweging in gang zetten. De stichting roept bedrijven – die de grote stimulans achter de massaaankopen zijn – op om te stoppen met het aanbieden van kortingen en op deze dag juist terug te geven aan de aarde door bijvoorbeeld bomen te planten.

Simone Groenendijk, directeur van Trees for All: “Als we een gezonde aarde willen doorgeven aan de volgende generatie, moeten we gezamenlijk een einde maken aan de koophysterie rond Black Friday. Door een passend alternatief te bieden, streven we ernaar mensen bewust te maken van de negatieve impact van Black Friday en om samen van Green Friday het nieuwe normaal te maken.”

Green Friday Forest als anti-reactie

Langzamerhand vinden steeds meer milieubewuste ondernemers hun weg naar Green Friday. In 2021 waren er 366 deelnemende bedrijven. Vaste deelnemers zijn onder meer Dille & Kamille, Intratuin en ANWB. Ook het aantal deelnemende consumenten groeit gestaag: er werden afgelopen jaar ruim 37.000 bomen geplant via Trees for All op Black Friday. Als symbool voor de groeiende tegenreactie op schadelijk (over)consumentisme opent Trees for All dit jaar het Green Friday Forest.

Groenendijk: “Het idee is dat het bos uitgroeit tot een reusachtig groen statement. Hiervoor hebben we uiteraard de hulp van Nederland nodig. Bedrijven kunnen zich via greenfriday.nl direct aanmelden om mee te doen en vanaf oktober kunnen consumenten via onze website een boom in het bos laten planten.” Daarnaast zijn zowel bedrijven als consumenten van harte welkom om tijdens de opening op 25 november te helpen met het planten van de eerste bomen.

Meer info voor bedrijven op www.greenfriday.nl en voor consumenten op www.treesforall.nl/greenfriday