Kaartenwebshop Kaartje2go plant eigen bos bij Delft

Eind november 2019 heeft kaartenwebshop Kaartje2go een eigen bos geplant met 1.000 bomen. Dit deed zij in het kader van CO2-compensatie. In samenwerking met Trees for All en Staatsbosbeheer werden de bomen geplant in het Bieslandse Bos bij Delft. Daarnaast plant Trees for All namens Kaartje2go ook nog eens 1.000 bomen in de tropen. In 2020 laat Kaartje2go het bos met nog eens 2.000 bomen groeien.

Kaartje2go.nl, de grootste kaartenwebshop van Nederland, heeft in 2019 veel aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Zo is de drukkerij al CO2-neutraal en worden de kaarten CO2-neutraal bezorgd. Verder kun je kiezen voor enveloppen van gerecycled papier en duurzame cadeaus. Marketing manager Mark van Kasteren: “We vinden het belangrijk om onze CO2-uitstoot te compenseren en op die manier een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Daarom planten we deze bomen, naast de duurzame activiteiten die we al hebben gerealiseerd.”

Trees for All

Trees for All draagt bij aan een groene en gezonde aarde door wereldwijd bomen te planten en bos te herstellen. Kaartje2go investeert in het 1-2-Tree programma. Binnen dit programma plant Trees for All voor elke boom die in Nederland wordt geplant, ook een boom in het buitenland. Zo worden bestaande tropische bossen beschermd en de leefomstandigheden van de lokale bevolking hier verbeterd. Daarnaast groeien bomen in de tropen sneller en slaan ze dus meer CO2 op.