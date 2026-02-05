Geothermie Delft B.V. – een samenwerking van TU Delft, Gaia Energy en EBN – zetten samen met Equans een belangrijke stap in de energietransitie. Op de campus van TU Delft verrijst een innovatieve elektrische warmtepompcentrale die duurzame warmte uit een geothermische bron op 2,3 kilometer diepte omzet in bruikbare verwarmingsenergie voor de universiteit én omliggende wijken in Delft. Een cruciale stap voor de gemeente Delft én TU Delft richting een fossielvrije toekomst.

Maatwerk warmtepompcentrale voor geothermische warmte

Voor het gasloos maken van ongeveer 15.000 woningen, huishoudens en afnemers wordt een geothermiebron gecombineerd met een innovatieve elektrische warmtepompcentrale. De 10 MW centrale zal ruim 30MW aan duurzame warmte leveren en krijgt vier krachtige 2,5 MW warmtepompen die de geothermische warmte omzet in bruikbare verwarmingsenergie. Daarnaast komt nog een geavanceerd systeem van warmtewisselaars, opslagtanks en transportleidingen. Hiermee wordt de geothermische warmte efficiënt verwerkt en verdeeld.

“De geothermiebron, de warmtekrachtcentrale, de hoge-temperatuuropslag, de warmtepompcentrale, het transport, het gebruik. Het zijn allemaal belangrijke stukken van de warmtepuzzel in Delft. Straks leveren we duurzame warmte aan duizenden gebouwen en woningen op de campus en in de stad. De intensieve samenwerking met alle partijen zorgt ervoor dat we dit in Delft voor elkaar krijgen. En de komst van deze warmtepomp-centrale helpt daar enorm bij,” aldus Rass Butt, directeur Geothermie Delft B.V.

“Met passie helpen we graag aan oplossingen die de verduurzaming van Nederland versnellen. In dit project heeft een hecht team samengewerkt aan het ontwerpen van een uniek technische primeur. We zijn trots dat we dit samen voor elkaar krijgen en hiermee bijdragen aan een volgende grote stap in de energietransitie” zegt Marius Boon, Manager Projectontwikkeling Equans.

Unieke kans voor de ontwikkeling van geothermie

Geothermie Delft is een samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Het project biedt een unieke kans om kennis over geothermie door te ontwikkelen in een complexe stedelijke omgeving én direct toe te passen in de praktijk. De bouw van de Warmtepompcentrale is al gestart en de oplevering staat gepland voor 2027. Vanaf begin 2026 levert GTD duurzame warmte aan de studentenwoningen en gebouwen op de campus van TU Delft.