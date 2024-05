Tijdens de 9e F&A Next top kreeg Jord BioScience de Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award 2024 uitgereikt, inclusief een geldprijs van €25.000. Deze prestigieuze prijs erkent de innovatieve microbiële technologieën van Jord BioScience die de gewasproductiviteit verbeteren. Volgens de jury viel de startup op door haar potentiële significante impact op het agro-voedselsysteem.

Jord BioScience was een van de tien startups geselecteerd door F&A Next om oplossingen te presenteren aan een wereldwijd publiek van topinvesteerders en bedrijven in de agrifood-sector. De erkenning als een van de ‘Next Heroes in Food & Agtech’, betekende tevens een deelname aan de competitie voor de de Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award 2024. Deze heeft als doel innovators en ondernemers wereldwijd te stimuleren om science based oplossingen op te schalen, met een specifieke focus op duurzame klimaatbestendige voedselsystemen. De prijs is vernoemd naar Feike Sijbesma (voormalig CEO van DSM, oprichter van Darwin International), die bekend staat om zijn significante impact met duurzame innovaties als wereldwijde leider, en wordt ondersteund door de door DSM opgerichte Brighter Living Foundation in samenwerking met Wageningen University Fund en Wageningen University & Research.

De technologie van Jord BioScience biedt boeren over de hele wereld krachtige tools om hun gewassen te beschermen, te stimuleren en te voeden. Het bedrijf ontwikkelt microbiële technologieën die de prestaties van biologische producten verbeteren voor een verbeterde gewasproductiviteit. Hoewel de onderneming nog in de vroege stadia van bewijsvoering is, heeft de startup talloze gegevens verzameld die duidelijke tractie en bewijs aantonen.

‘De innovatieve, door de natuur geïnspireerde benadering van Jord BioScience kan leiden tot significante doorbraken. Het ervaren toont een grondige basis voor toekomstige groei,’ zei Sjoukje Heimovaara, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR), bij de aankondiging van de winnaar namens de jury en Feike Sijbesma.

Keri Carstens, CEO van Jord BioScience, was verheugd toen ze als winnaar werd aangekondigd. ‘Het is geweldig, het is een grote eer om deze prijs te winnen en deel uit te maken van deze speciale groep mensen. Vooral de startups die door F&A Next werden gekroond als echte gamechangers in de wereld van voedsel en landbouw. Ze zijn allemaal geweldig en doen geweldig werk. Om zelfs maar deel uit te maken van deze groep is een ware eer. We zullen het prijzengeld gebruiken om een nieuwe apparatuur aan te schaffen dat mijn team echt nodig heeft voor specifiek labwerk dat we doen, waardoor we onze technologie verder kunnen verbeteren.’

Keri ontving de prijs persoonlijk van Feike Sijbesma. De heer Sijbesma zei: ‘Het is belangrijk om disruptors in de voedsel- en landbouwsector te stimuleren om de overgang naar een duurzamer voedselsysteem te versnellen. De tien finalisten voor de FSSIA brachten allemaal hun visie op hoe dit aan te pakken vanuit verschillende delen van de voedselwaardeketen. Ik ben blij dat de winnaar Jord BioScience een uitstekend voorbeeld is van het bevorderen van microbiële producten door middel van collaboratieve disruptie en ik kijk ernaar uit om hen te ondersteunen op hun reis naar impactvolle veranderingen in de industrie.’