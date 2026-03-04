Het North Atlantic Seafood Forum (NASF) is er trots op aan te kondigen dat het Nederlandse bedrijf Veramaris de NASF Sustainability Award 2026 heeft gewonnen. Deze prestigieuze prijs, die uitzonderlijk leiderschap en innovatie op het gebied van duurzaamheid in de vissector erkent, is de eerste in de geschiedenis van het forum. De bekendmaking vond vandaag plaats tijdens de NASF Sustainability Summit op NASF 2026 in Bergen.

De NASF Sustainability Award is in het leven geroepen om organisaties en initiatieven in de schijnwerpers te zetten die aantoonbaar duurzame praktijken in hun kernactiviteiten hebben geïntegreerd en hebben bijgedragen aan positieve milieu- en sociale resultaten in de wereldwijde visketen. De prijs weerspiegelt NASF’s voortdurende inzet voor het stimuleren van verantwoorde praktijken op de lange termijn in de sector.

Veramaris onderscheidde zich van een sterk deelnemersveld, waaronder zeven inzendingen uit de gehele vissector. Een vooraanstaande jury beoordeelde de genomineerden op basis van impact, innovatie, schaalbaarheid en bijdrage aan duurzaamheidsprestaties.

Drie finalisten werden eerder in het proces geselecteerd:

De Seafood Carbon Emissions Profiling Tool (SCEPT) – een klimaatgericht initiatief ter ondersteuning van koolstofboekhouding in de gehele toeleveringsketen van visproducten

De Marine Stewardship Council (MSC) – een wereldwijd erkende normsteller voor duurzame wilde visserij

Veramaris – producent van op microalgen gebaseerde mariene omega-3-oliën als duurzaam alternatief voor aquacultuurvoer

Na zorgvuldige overweging heeft de jury Veramaris geselecteerd vanwege haar uitstekende bijdrage aan duurzame vispraktijken en haar bewezen leiderschap in het bevorderen van sectorbrede verandering.

Commentaar van de jury:

Zalm is een zeer efficiënte dierlijke eiwitbron en een hoeksteen van gezonde, koolstofarme diëten. Toch consumeert één enkele soort 40-45% van de wereldwijde mariene omega-3-voorraad, afkomstig van eindige pelagische visserijen, waarvan vele volledig worden benut of overbevist. Veramaris pakt deze uitdaging aan door EPA en DHA Omega-3 te produceren via grootschalige fermentatie van mariene microalgen, waarmee een visvrij alternatief wordt gecreëerd. Sinds de commerciële lancering heeft Veramaris bijna 5 procent bijgedragen aan de wereldwijde EPA- en DHA-productie, waardoor de druk op de oceanen wordt verlicht.

Veramaris is de eerste producent van microalgenolie die gecertificeerd is volgens de gezamenlijke ASC-MSC Seaweed (Algae) Standard, wat garandeert dat de Omega-3 voor aquacultuur en diervoeding voldoet aan strenge duurzaamheidsnormen. De jury erkent de innovatie van Veramaris als een baanbrekende stap in de duurzame productie van aquacultuurvoer.

De voorzitter van de NASF-raad maakte de winnaar bekend. “We zijn verheugd Veramaris te eren met de NASF Sustainability Award 2026”, aldus Carl-Emil Johannesen, voorzitter van de NASF-raad, die de prijs aan de winnaar overhandigde. “Veramaris laat zien hoe praktische, schaalbare oplossingen de visproductie duurzamer kunnen maken. Door betrouwbare, op algen gebaseerde EPA en DHA te leveren als alternatief voor traditionele visolie, vermindert het bedrijf de druk op de wilde visserij en versterkt het de voedselzekerheid nu de wereldwijde aquacultuur blijft groeien. Deze erkenning laat zien hoe gericht, wetenschappelijk onderbouwd werk daadwerkelijke verbeteringen in de hele waardeketen van vis kan bewerkstelligen.”

Foto: NASF Sustainability Award Winner Veramaris – Mark Van Nieuwland, CEO