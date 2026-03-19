Tijdens de vakbeurs Solar Solutions Amsterdam heeft het Nederlandse bedrijf Sunbeam de Innovation Award 2026 gewonnen. De prijs werd toegekend voor het nieuwe montagesysteem Supra ReSourced, dat zich volgens de jury onderscheidt door zijn sterke focus op circulariteit en CO₂-reductie.

De Innovation Award wordt jaarlijks uitgereikt aan producten die uitblinken in innovatie, duurzaamheid en impact binnen de zonne-energiesector. Een vakjury, waar onder meer Edwin van Gastel van Solar Magazine deel van uitmaakte, beoordeelde de inzendingen op technische vernieuwing en bijdrage aan een duurzamere energiesector.

Montagesysteem met gerecycled staal

Het winnende systeem, Supra ReSourced, is ontwikkeld met duurzaamheid als uitgangspunt. De onderconstructie bestaat voor circa 88 procent uit gerecycled materiaal. Het gebruikte staal wordt geproduceerd met 100 procent hernieuwbare energie, waardoor de CO₂-uitstoot van de onderconstructie met minimaal 50 procent per project kan worden verminderd ten opzichte van het reguliere Supra-systeem.

De productie van het staal vindt plaats in Spanje, terwijl de volledige productie van alle componenten binnen Europa gebeurt. Volgens Sunbeam blijven de prestaties van het systeem gelijk aan die van het bestaande montagesysteem, onder meer op het gebied van installatiesnelheid, betrouwbaarheid en levensduur.

Belangrijke stap richting klimaatneutraliteit

Volgens Luuk Eeftink, duurzaamheidsmanager bij Sunbeam en projectmanager van Supra ReSourced, past de innovatie binnen de langetermijnstrategie van het bedrijf. “Deze prijs is een geweldige erkenning voor het harde werk van ons team en onze missie om zonne-energie steeds duurzamer te maken”, zegt Eeftink. “Met Supra ReSourced zetten we een concrete stap richting een circulaire toekomst voor de solarsector.”

Levering in juli

De belangstelling voor het nieuwe systeem is volgens hem groot. “We hebben het product gelanceerd en merken dat er met veel interesse naar wordt gekeken. De eerste staalproductie is inmiddels gestart en we verwachten dat de levering van het complete montagesysteem in juli kan beginnen. Gezien de belangstelling verwachten we dat de verkoop snel zal aantrekken.”

Groeiende speler in Europa

Sunbeam heeft meer dan vijftien jaar ervaring in montagesystemen voor zonnepanelen. De systemen van het bedrijf worden toegepast op daken in onder meer Nederland, België, Duitsland, Zweden, Finland, Polen, Tsjechië en Zwitserland.

Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het bedrijf is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse producent van montagesystemen met een klimaatneutraal certificaat. Daarnaast worden producten geassembleerd door medewerkers in de sociale werkvoorziening en werkt Sunbeam aan het terugdringen van CO₂-uitstoot in de volledige productieketen. Het doel van Sunbeam is om in 2040 volledig klimaatneutraal te opereren.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van Solar365