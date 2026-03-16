PF Innovation is de winnaar van de tiende editie van de Scale Innovation Award. Het bedrijf kreeg de prijs uitgereikt tijdens de feestelijke uitreiking in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht voor zijn innovatie de zandverkleiningsmachine. Een student van ROC Da Vinci College won met zijn innovatieproject ‘Schoonmaakrobot voor kraanbanen’ in opdracht van L2 Maatvoering de Young Talent Award. Het samenwerkingsverband Refit Alliantie Verduurzaming Binnenvaart nam de Synergy Award in ontvangst.

Maar liefst 20 ondernemers zonden hun innovatie in voor deze jubileumeditie van de Scale Innovation Award. Een recordaantal dat de innovatiekracht in de regio laat zien. De jury, bestaande uit prominente vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven, selecteerde hiervan acht innovaties die kans maakten op de prijs. Deze innovaties, variërend van zware techniek tot energie en waterzuivering, scoorden allemaal hoog op originaliteit, impact, schaalbaarheid, haalbaarheid en regionale betekenis. PF Innovation kwam na zorgvuldige weging als beste uit de test, met consistent hoge waarderingen op vrijwel alle criteria.

Scale Innovation Award

PF Innovation wist de vakjury te overtuigen met de innovatie: de zandverkleiningsmachine. Juryvoorzitter en innovatie- en subsidieadviseur bij Innovias August Eckhardt “Wat opviel: dit is geen papieren idee. Er is geïnvesteerd, doorontwikkeld en doorgezet. De innovatie wordt al toegepast en laat nu al waarde zien — met grote potentie voor verdere CO₂-reductie en versterking van onze regio.” Het poederachtige zand gaat kleven, waardoor het de lijmfunctie van cement in beton deels kan vervangen. “We kunnen dat beton opnieuw afbreken en eindeloos recyclen.”

De Scale Innovation Award werd uitgereikt door de regiovoorzitter en burgemeester van Dordrecht Nanning Mol. Hij benadrukte het belang van de innovatiekracht in de regio: “Met deze awards zetten we niet alleen mooie innovaties in het zonnetje, maar ook de samenwerking in onze regio. Bedrijven, onderwijs en overheid hebben elkaar nodig om te vernieuwen. Het is mooi om te zien hoeveel ideeën hier zijn samengekomen, dat laat zien hoeveel kracht en creativiteit er in onze regio zit.”

Young Talent Award

Voor de Young Talent Award waren drie studentengroepen genomineerd. Student Bram Faher van het ROC Da Vinci College werd de winnaar met zijn innovatieproject ‘Schoonmaakrobot voor kraanbanen’. De speciaal voor deze award samengestelde jury beoordeelde de inzendingen tijdens de TechnoHub Dag op 21 januari op innovatie, toepasbaarheid en impact voor de opdrachtgever. Met de Young Talent Award benadrukt de regio het belang van jong talent, hun vernieuwende ideeën en de sterke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. In opdracht van regionale bedrijven werken studenten van het ROC Da Vinci College ieder jaar van september tot januari aan concrete innovatievraagstukken. Dit levert een win-win situatie op: studenten doen praktijkervaring op en brengen tegelijkertijd hun kennis, frisse ideeën en nieuwe invalshoeken in bij het uitwerken van slimme innovaties voor bedrijven.

Synergy Award

Pieter Boersma sleepte de Synergy Award binnen voor het samenwerkingsverband Refit Alliantie Duurzame Binnenvaart. De Refit Alliantie is een samenwerkingsverband van maritieme partners dat zich richt op het verduurzamen van de binnenvaart door schepen te refitten en innovatieve, duurzame oplossingen toe te passen. De jury beoordeelde de inzendingen op impact, regionale betekenis, zichtbare synergie en de verbinding met onderwijs en talentontwikkeling. Met de Synergy Award zet de regio krachtige samenwerkingen in de kijker die meerwaarde en impact opleveren voor de regio. Hiermee wordt benadrukt hoe belangrijk sterke partnerschappen zijn voor innovatiekracht en ontwikkeling in de regio Drechtsteden.

Op de foto (v.l.n.r.): Daan Wortel (directeur Duurzaamheidsfabriek), Nanning Mol (regiovoorzitter en burgemeester Dordrecht), Bas Ooms (PF Innovation) en August Eckhardt (directeur/innovatie- en subsidieadviseur Innovias en juryvoorzitter)