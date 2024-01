Op de jaarlijkse vakbeurs Horecava werd gisteren het innovatieve JIMMY’s Popcorn Bier ten doop gehouden. Het belangrijkste bestanddeel van het bier bestaat uit de restproducten van popcornproducent JIMMY Products in Oud-Beijerland. De hoogwaardige inzet van deze popcorn-reststromen, gekoppeld aan de toch al duurzame brouwmethodieken van Brouwerij Vet & Lazy, garandeert een uniek en 100% duurzaam gebrouwen bier. En dat is een belangrijke mijlpaal.

“In ieder geval opnieuw een mijlpaal voor ons bedrijf”, benadrukt Annette Hooijmeijer, CMO van JIMMY Products. “Onlangs kondigden wij onze verhuizing aan naar een nieuw volledig verduurzaamd bedrijfspand. Al onze productlijnen draaien op groene stroom. Wij doen aan strikte afvalscheiding. Popcornresten, zoals filterafval worden verwerkt tot groene energie in de biovergistingsindustrie, waardoor wij een groot deel van onze eigen energie opwekken. En nú hebben wij – samen met de Stichting Duurzaam Brouwen en Brouwerij Vet & Lazy – met onze restproducten een heel smakelijk en uniek popcornbier ontwikkeld. We zijn er heel erg trots op!”

Voor de Rotterdamse brouwerij Vet & Lazy betekent het bier een welkome aanvulling op het assortiment, aldus hoofdbrouwer Ruben Krommenhoek: “De samenwerking tussen JIMMY Products en ons bedrijf is een prachtig voorbeeld van hoe moderne duurzaamheidsinitiatieven hand in hand kunnen gaan. De productie van dit innovatieve bier is voor ons een belangrijke stap in het creëren van een duurzamere en smaakvollere toekomst.”

TrendLAB

De aanwezigheid van JIMMY Products op de Horecava staat in het teken van participatie aan het TrendLAB op de beurs. Inspirerende voeding van de toekomst staat in dit paviljoen centraal. Annette Hooijmeijer wil vooral de veelzijdigheid van popcorn benadrukken: “Natuurlijk kent iedereen onze bioscoop-popcorn. Maar popcorn kan op zo veel meer manieren in voedsel worden verwerkt. Dat laten we op deze Horecava zien.”

Dat op de Horecava 2024 de eerste ‘limited edition’ van JIMMY’s Popcorn Bier zou worden gelanceerd, had Hooijmeijer enige tijd terug niet kunnen dromen: “De reacties op het bier op de beurs zijn heel positief. De smaak is zacht, licht en hoppig; het is een moderne pale ale en een fijne dorstlesser. Kortom, genoeg reden om een brede marktintroductie te overwegen.”