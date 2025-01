Intratuin gaat voor een goed bio-begin van het nieuwe jaar. Sinds deze maand is er in de winkels een breed biologisch assortiment aan kamerplanten te vinden. Ben je op zoek naar gezonde, biologisch gekweekte kamerplanten? Look no further: om je een handje te helpen zijn er in verschillende winkels speciale plekken ingericht, zoals de ‘Biotafel’, waar ze worden uitgelicht. Van Aloë Vera en varens tot vetplanten. Hiermee is Intratuin een van de eerste retailers met een grootschalig biologisch assortiment.

Puur natuur

In de vestigingen van Intratuin vind je vanaf nu een groot assortiment biologisch geteelde kamerplanten. In verscheidende winkels worden deze uitgelicht op speciale ‘Biotafels’. Biologisch planten zijn geteeld zonder synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.* Hebben deze planten op de kwekerij dan helemaal geen hulp nodig gehad? Jawel, maar alleen van biologische bestrijders. Bijvoorbeeld spinnen, sluipwespen, zweefvliegen en roofmijten. Zij smullen van plaagdieren zoals luizen, witte vliegen en rupsen. Eten en gegeten worden: puur natuur.

Ook niet-biologische kweker gebruikt bio-bestrijders

Intratuin is de eerste retailer die zo’n groot assortiment biologische kamerplanten aanbiedt. Het stempel ‘biologisch’ (SKAL-gecertificeerd) heeft met meer dan bestrijdingsmiddelen te maken. Worden alle planten van het bedrijf biologisch geteeld? Zijn de gebruikte stekjes van biologische oorsprong? Doet een kweker er genoeg aan om de omgeving aantrekkelijk te maken voor de bio-bestrijders? Er is een waslijst aan Europese vereisten en het lukt nog niet alle kwekers om hieraan te voldoen. Dat wil niet zeggen dat conventionele kwekers niet héél hard werken aan een duurzaam assortiment.

Wist je dat vrijwel alle kamerplanten die bij Intratuin te koop zijn ook door biologische – in plaats van chemische – bestrijders worden geholpen? “Alleen in de hete zomermaanden,” zo legt kweker Freek Jansen van Plantanious uit, “moet je soms de uitbraak van een plaag voor zijn. Dan gebruik je heel gericht een licht chemisch middel. Let op: licht, want je wil je biologisch bestrijders geen kwaad doen!” Het gaat vaak om middelen die óók in de biologische teelt zijn toegestaan.

Bio begonia (en meer)

Terug naar de Biotafels. De planten die hier vanaf januari te vinden zijn, zijn afkomstig van kwekerij Klein Mexico (NL) en Fleischle Gartenbau GbR (Duitsland). Naast Aloë Vera, varens en vetplanten staan er ook begonia’s, ficussen en pannenkoekenplanten tussen. Opgelet: je vindt op de planten soms nog biologische bestrijders terug – ook dat is puur natuur!

De deelnemende Intratuin-winkels zijn onder ander Amsterdam, Heerhugowaard, Numansdorp, Zoetermeer, Almere, Almelo, Zuidplas, Etten-Leur, Deventer en Apeldoorn. Als de Biotafels een succes blijken, sluiten eind dit jaar meer winkels aan. Maar ook de winkels die nog geen Biotafel hebben staan hebben een breed assortiment aan biologische kamerplanten. Vraag gerust bij uw lokale vestigingen welke biologische planten er beschikbaar zijn.