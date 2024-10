De omzet van biologische producten is de afgelopen vijf jaar met ruim 50% toegenomen, naar 1,4 miljard euro, zo blijkt uit nieuwe cijfers van CPS GFK. Biologisch groeide twee keer zo hard als de rest van de markt, die tussen 2019 en 2023 met 25% groeide. De forse groei is aanbod gedreven. Sinds 2019 is het biologische assortiment in veel winkels uitgebreid en er is meer aandacht voor biologisch op de winkelvloer. Een groter aanbod is het meest effectief in het vergroten van het biologische aandeel. Supermarkten zijn goed voor 76% van de totale biologische omzet. Ondanks de groei, blijft het marktaandeel biologisch gering (4%).

De afgelopen vijf jaar is de omzet van biologische producten gegroeid van 900 miljoen naar 1,4 miljard euro. Een stijging van 51,7% in vijf jaar tijd. In tegenstelling tot de rest van de markt, die in dezelfde periode met 25% groeide. De flinke omzetstijging van biologisch is een gevolg van het toenemende aanbod biologische producten. In veel supermarkten is het assortiment de afgelopen vijf jaar flink uitgebreid. Daarnaast kiezen steeds meer supermarkten ervoor om producten standaard biologisch aan te bieden, wat bijdraagt aan een hogere biologische omzet.

In de eerste helft van dit jaar nam de biologische omzet ook verder toe. Biologisch groeide de eerste zes maanden van 2024 met 10%, terwijl de rest van de markt met 2% afnam. Biologisch groeide dus +12% harder dan de totale markt. Sinds 2019 is de aankoopfrequentie van biologische producten met +36% gestegen, naar 24 keer per jaar. Het bedrag dat consumenten dit jaar per aankoop aan biologisch besteden, is met +32% gestegen naar gemiddeld €5,51.

Een aantal categorieën steeg harder dan de totale 10%: de verkoop van biologische kip & gevogelte groeide de afgelopen zes maanden maar liefst met 31%. Citrusvruchten kende een groei van 13%, yoghurt en tomaten +11%.

Nudging op de winkelvloer, de onbewuste promotie van producten, blijkt ook effectief in het stimuleren van een hogere verkoop van biologische voeding. Door de inzet van schapkaartjes, raam-en vloerstickers stijgt de omzet gemiddeld met 20%. Tussen 2021-2024 vonden er 7 nudges plaats op het biologische assortiment in de supermarkten. Een initiatief vanuit de driejarige Europese campagne ‘De mooiste boodschap is bio uit Europa’, om consumenten vaker voor biologisch te laten kiezen. Door duwtjes op de winkelvloer worden consumenten gewezen op de voordelen van biologisch voor dierenwelzijn en milieu, zoals: “kies voor bio avocado en bespaar een douchebeurt van 3 minuten.