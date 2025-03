Supermarkten zetten in op biologisch, maar vooralsnog alleen met ambities. In de praktijk blijven schappen en folders achter. Dit blijkt uit de Benchmark Bio, het nieuwste onderzoek van denktank Questionmark. De hoogste tijd dus, dat supermarkten en ketenpartijen meer maatregelen nemen om biologisch ook in de praktijk te laten groeien.

Van 5 naar 15 procent bio

Biologische landbouw kan bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland, maar de groei van bio stagneert. Van het totale Nederlandse areaal is op dit moment nog geen 5% biologisch, waarmee Nederland de biologische hekkensluiter van Europa is. De Rijksoverheid stelde daarom het actieplan biologische landbouw op. Doel? Groei naar 15% biologisch areaal in 2030.

Sleutelrol voor supermarkt

Supermarkten spelen een sleutelrol bij het behalen van dit doel. Met hun inkoopbeleid, aanbiedingen, assortiment, en prijs kunnen zij biologisch stimuleren. Denktank Questionmark onderzocht daarom voor het eerst het beleid en de praktijk van biologisch voor de zes Nederlandse marktleiders: Albert Heijn, Aldi, Dirk, Jumbo, Lidl en Plus.

Supermarkten tonen ambitie

Charlotte Linnebank, directeur bij Questionmark concludeert: “Uit de Benchmark Bio blijkt dat supermarkten ambitie hebben om biologisch te laten groeien. Zo geven de meeste supermarkten inzicht in het aandeel biologisch van hun omzet en willen zij dit aandeel vergroten.” Dirk en Plus stellen als eersten een concreet groeidoel voor het omzetaandeel bio. Ook Albert Heijn, Jumbo en Lidl hebben doelstellingen voor biologisch, maar dan alleen in de omzet van aardappelen, groenten en fruit.

Praktijk moet nog volgen

Maar in de schappen en folders is de ambitie nog weinig terug te zien. Zo bieden supermarkten nog niet altijd een biologische optie aan voor een product en ondersteunen zij bio vaak nog niet met hun prijsbeleid. Biologische producten zijn ook nog zelden in de aanbieding. Van alle aanbiedingen in de wekelijkse folder is minder dan vier procent voor een biologisch product. Albert Heijn promoot het meeste biologisch: in de wekelijkse reclamefolders is gemiddeld vijf procent van de producten biologisch. Aldi en Dirk promoten met twee procent gemiddeld het minst vaak biologisch. Linnebank hoopt dat supermarkten hun potentie benutten: “Gemiddeld zijn 95% van de aanbiedingen in supermarkt folders voor niet-biologische producten. Aanbiedingen bieden dus volop kansen voor supermarkten om de verkoop van biologisch te stimuleren.”

Supermarkten kunnen het niet alleen

Linnebank vervolgt: “Dat supermarkten met hun beleid ambitie tonen is een belangrijke eerste stap. Maar er is meer nodig. Voor de groei van bio naar 15% in 2030 moeten supermarkten hun beleid effectiever maken met concretere doelen en een bio actieplan.” Zo kunnen zij in de winkel hun klanten ontzorgen door waar mogelijk uitsluitend biologisch aan te bieden, door een minimaal prijsverschil te hanteren tussen biologisch en niet-biologisch, en door meer bio-aanbiedingen in de reclamefolder te zetten. Supermarkten kunnen dit niet alleen. Ook A-merken, leveranciers van huismerken en de overheid zijn aan zet om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de groei van biologisch.