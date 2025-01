Vanaf 11 januari is het volledige assortiment van De Koffiejongens biologisch. Een belangrijke stap binnen de koffiesector, want het zorgt ervoor dat het marktaandeel biologische koffie in koffiecups – wat tot nu toe slechts 1%* bedroeg – doorgroeit naar meer dan 3%. Bij de overstap naar biologische koffie kiezen De Koffiejongens voor een directe relatie met de koffieboeren. Resultaat van deze keuze: meer sociale impact, eerlijke betaling en een garantie op ontbossingsvrij verbouwen. Met de transitie naar biologische koffie realiseert De Koffiejongens bovendien een CO₂-reductie tot wel 75% in het verbouwingsproces en markeert zo weer een mooie stap in de richting van hun missie: 0 emissie.

“De overstap naar 100% biologische koffie wilden we graag in één keer goed doen”, vertelt Bart Dingjan (CEO De Koffiejongens). “Een toekomstbestendige aanpak, die écht bij ons past; dat hadden we voor ogen, vanaf het moment dat we op 100% biologische koffie gingen focussen. En het is gelukt! De transitie die we nu hebben gemaakt is méér dan biologisch. We hebben een traceerbare keten gecreëerd. Onze koffieboeren verbouwen hun koffie zonder ontbossing, met agroforestry, en we kopen de koffie direct van hen. Zo werken we samen om te ontdekken waar we nog meer impact kunnen maken en de koffieketen verder kunnen verbeteren. Met als gevolg: eerlijke prijzen voor boeren, meer biodiversiteit, en koffie die extra goed smaakt. Dat we het marktaandeel van biologische koffiecups over de gehele sector hiermee ook nog eens vergroten, is een mooie bonus!”

De biologische koffie van Koffiejongens onderscheidt zich door:

Tot 75% minder CO₂-uitstoot bij het telen van de koffie.

Extra bomen op plantages voor biodiversiteit.

Verbouwd zonder pesticiden en chemische mest.

Specialty grade koffie beoordeling met een score van 80+ door gecertificeerde Q-graders.

Eerlijke betaling voor koffieboeren.

Koffie verbouwd zonder ontbossing.

Verkrijgbaar in composteerbare koffiecups en koffiebonen.

Door de brievenbus thuisbezorgd, waar kan met de fiets of lopend

Met én voor de volgende generatie

Bij De Koffiejongens doen ze het graag nét even anders. Geen aluminium cups, maar biologisch afbreekbare. Niet vervoeren met bestelbusjes. Wél per fiets. Niet naar de winkel. Gewoon bij je thuis. En nu: biologische koffie in plaats van niet-biologische.

Afgelopen jaar besloot De Koffiejongens ook een onderdeel van hun bedrijfsvoering anders aan te pakken: de groene koffiepionier luistert niet naar een Raad van Commissarissen bestaande uit oude grijze mannen, maar naar een jonge, frisse Raad van Commissarisjes; het adviesorgaan van De Koffiejongens bestaande uit 850 kinderen tussen de 8 en 12 jaar. In mei dit jaar stelde deze jonge raad de kritische vraag “Waarom niet 100% biologisch?”. Die wens lag er intern al langer. Na grondig onderzoek en overtuigend enthousiasme van de Raad in oktober, werd de keuze definitief.

CEO Bart Dingjan: “Het enthousiasme van deze kinderen gaf ons dat extra zetje. Hun frisse blik inspireert ons om nog ambitieuzer te zijn. “Dat we dit nu waarmaken, op een manier die onze waarden ademt, maakt me hartstikke trots.”

Het vernieuwde 100% biologische assortiment is vanaf 11 januari 2025 exclusief verkrijgbaar via www.dekoffiejongens.nl.