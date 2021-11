Hoogste punt bereikt van bouw duurzame Upfield Food Science Centre

De bouw van het Upfield Food Science Centre op de universiteitscampus van Wageningen heeft het hoogste punt bereikt. Deze mijlpaal werd vandaag gevierd samen met betrokkenen van plantaardige voedingsproducent Upfield, bouwbedrijf Van Wijnen en Unica, architectenbureau Fokkema & Partners en andere aanwezigen. In het centrum zullen zowel nieuwe plantaardige voedingsmiddelen als duurzame verpakkingsmaterialen worden onderzocht en co-ontwikkeld. Het duurzame gebouw met minimale milieu-impact zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 de deuren openen.

Toespraken en een frietje op kosten van de baas. Het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het nieuwe innovatiecentrum van Upfield was vandaag reden voor een feestelijke bijeenkomst op het bouwterrein in Wageningen. Upfield kijkt halsreikend uit naar de voltooiing van het project. John Verbakel, chief R&D officer bij Upfield: “Upfield streeft naar een 100% plantaardig en 100% natuurlijk productportfolio tegen 2025 en wil tegen 2030 95% van haar verpakkingen plasticvrij ontwikkelen. Bij dergelijke ambities past een ambitieus onderzoekscentrum. Ook kunnen we door te investeren in innovatie blijvend voldoen aan de eisen van consumenten, die van onze producten dezelfde smaak, textuur en prestaties verlangen als ze gewend zijn van zuivel, maar dan gezonder en milieuvriendelijker. Samen met partners zullen we de vele mogelijkheden van plantaardige voeding verkennen, om zo samen een groeiend aantal consumenten te overtuigen van de voordelen van een plantaardig dieet.”

De bouw van het centrum is in oktober 2020 gestart. Harry Dijkstra, directeur Van Wijnen Arnhem, over het project: “De realisatie van dit project kent twee grote uitdagingen. Ten eerste zijn voor het ontwerp de hoogste duurzaamheidsnormen toegepast. De nieuwbouw voldoet aan de eisen van BREEAM Outstanding. Daarnaast is in verband met de beschikbare bouwtijd gekozen om de engineeringsfase parallel te laten lopen met de bouw. Een werkwijze die echt alleen mogelijk is door heel intensief en met vertrouwen samen te werken. Door de constructieve en prettige samenwerking met Upfield, alle adviseurs en onze installatiepartner Unica verloopt de bouw voorspoedig en staat hier straks een hypermoderne faciliteit voor voedselonderzoek en innovatie, waar Upfield en wij als bouwers trots op kunnen zijn.”

Diederik Fokkema van Fokkema & Partners Architecten, vult aan: “We hebben ons ten doel gesteld het ultieme duurzame gebouw te maken voor Upfield, een gebouw dat ontworpen is vanuit het welzijn van de gebruiker, van binnenuit naar buiten. Het ontwerp koppelt duurzaamheid aan comfort en heeft een ruimtelijke beleving die aansluit bij de natuur. Het totaal kenmerkt zich door een balans tussen rationaliteit en ritme aan de ene kant en spontaniteit en variatie aan de andere kant.”

Het Upfield Food Science Centre wordt een inspirerend centrum waar getalenteerde onderzoekers, wetenschappers en chef-koks kunnen werken aan de voedselvoorziening van morgen. Upfield medewerkers zullen hun intrek nemen in een creatieve, cutting-edge en comfortabele ruimte. Het interieur is zorgvuldig ontworpen met aandacht voor elk detail gericht op energie-efficiëntie met een lage milieu-impact, waaronder klimaatplafonds voor verwarming in de winter en koeling in de zomer, een nauw raster van sensoren om het binnenklimaat aan te passen op basis van de aanwezigheid van mensen en gescheiden regen- en rioolwaterafvoeren voor hergebruik van het regenwater. Het ultramoderne gebouw zal BREEAM outstanding-gecertificeerd* zijn bij voltooiing.