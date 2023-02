De bouw van Mediavaert, het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van DPG Media, heeft het hoogste punt bereikt. Deze feestelijke mijlpaal vierde het mediabedrijf gisteren samen met ontwikkelaar Being, aannemer BESIX, bouwlieden en andere betrokkenen op de locatie in Amsterdam-Duivendrecht. Speciaal voor deze gelegenheid maakte kunstenaar Frankey een streetart werk– een referentie naar het mediacircus – dat ceremonieel naar de top werd gehesen.

Met het realiseren van de zesde en laatste verdieping, zijn nu de volledige contouren van het nieuwe journalistieke hoofdkwartier zichtbaar. Met een omvang van 44.500 m2 behoort Mediavaert tot een van de grootste houthybride kantoorgebouwen van de wereld. Dankzij het gebruik van hout waar mogelijk, het energiezuinige ontwerp en de inzet van geavanceerde technologieën kent het project een uitzonderlijk lage CO2-uitstoot in relatie tot haar omvang. De ontwikkeling streeft naar een hoge BREEAM-certificering, met de score Excellent.

Op maat gemaakt hoofdkwartier

De keuze voor duurzaamheid vraagt om innovatie en creativiteit ­– waarden die goed passen bij het karakter van DPG Media. Het nieuwe kantoor is op maat voor het mediabedrijf gemaakt. Met onder andere 30.500 m2 kantoorvloer, is er in het nieuwe hoofdkwartier naast flexibele werkplekken, stilteruimtes en brainstormplekken, ook ruimte voor radio- en opnamestudio’s, restaurants, een koffiebar én een aansprekende eventlocatie aan de kade van de Duivendrechtsevaart. Het is gelegen in het opkomende Werkstad OverAmstel, waar de komst van DPG Media de transitie van klassiek bedrijventerrein naar veelzijdig en levendig gebied in een stroomversnelling brengt. Eerder realiseerde Being hier The Joan, een multifunctioneel werkgebouw dat in 2022 werd opgeleverd.

Organisch ontwerp in industriële context

Door de zachte vormentaal in het ontwerp van Team V Architectuur introduceert het gebouw straks een geheel nieuwe sfeer in de hardere industriële context van de huidige omgeving. Het interieur vormt een vanzelfsprekende eenheid met de architectuur: open, zacht, groen en licht. In het volgende stadium worden blauw-groene keramieken gevelpanelen met reliëf aangebracht die het organische karakter verder versterken. In de laatste fase wordt een natuurinclusief landschap en groene daken en terrassen toegevoegd, naar ontwerp van DELVA. Deze groene buitenruimtes in, op en rondom het gebouw spelen een verbindende rol en creëren een levendige synergie tussen gebruikers, functies, activiteiten en natuur.

“We kijken met veel bewondering naar hoe gewerkt wordt aan de bouw van Mediavaert. Dat het moment van oplevering nu zichtbaar steeds dichterbij komt, maakt ons nog enthousiaster om hier straks de samenwerking onder DPG Media-collega’s te intensiveren en dé mediahub van Nederland te zijn”, zegt Erik Roddenhof, CEO van DPG Media.

“Het is bijzonder om te zien hoe dit plan nu tot leven komt en steeds meer vorm krijgt. Alle lof voor het team van deskundige en harde werkers, dat deze belangrijke mijlpaal mogelijk heeft gemaakt. Hopelijk faciliteert Mediavaert straks niet alleen een nieuwe manier van werken, maar vormt het ook een inspiratiebron voor toekomstige duurzame ontwikkelingen in Werkstad OverAmstel en daarbuiten”, zegt Dirk Dekker, medeoprichter en -eigenaar van Being

“Bij een hoogste punt viering gaat de aandacht altijd uit naar de mensen die het hebben gepresteerd om het gebouw op hoogte te krijgen. Het is en blijft een bijzondere prestatie om daarin te slagen en ik wens hiervoor iedereen te bedanken. Het welslagen van de diverse en ontelbare verbindingen tussen staal, beton en het hout om op het hoogste punt te geraken, is ook het werk geweest van diverse teams die van start tot uitvoering hierover hebben moeten verbinden of samenwerken. Zonder een goede samenwerking met de opdrachtgever, adviseurs, onderaannemers, leveranciers enzovoorts was dit nooit gelukt en daar wil ik, namens BESIX, iedereen dan ook hartelijk voor danken”, aldus Nic De Roeck, Algemeen Directeur BESIX Nederland

Mediavaert is een ontwikkeling van Being in opdracht van DPG Media. Het ontwerp is afkomstig van het Amsterdamse architectenbureau Team V Architectuur, in samenwerking met DELVA Landscape Architecture / Urbanism, Arup en DGMR. Drees & Sommer Netherlands verzorgt het kwaliteitstoezicht van realisatie tot en met oplevering. BESIX Nederland is verantwoordelijk voor de bouw. Naar verwachting wordt Mediavaert begin 2024 opgeleverd.

Foto: ©Ossip van Duivenbode