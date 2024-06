Kentucky Fried Chicken (KFC) heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaamheid. De reeds geopende KFC-restaurants in Almelo en Steenwijk zijn namelijk bekroond met een A+++++ certificering. Dit betekent dat het KFC-filiaal in Almelo en het restaurant in Steenwijk nu officieel erkend zijn als volledig energieneutrale gebouwen met het hoogste energielabel dat er op dit moment is. Een primeur in de Nederlandse fastfoodservice-industrie. Deze bekroning is een volgende stap in de verduurzaming van de bedrijfsvoering bij KFC.

Duurzame primeur

De gebouwen waarin KFC Almelo en KFC Steenwijk opereren zijn gerealiseerd in samenwerking met de verhuurders, franchisepartner Collins Foods Europe, architectenbureau XS Architecten en technisch adviseur DIA groep. In de panden wordt 100% LED-verlichting gebruikt. Daarnaast wordt warmteterugwinning toegepast op ventilatie- en afzuigsystemen. Verder zijn de KFC-restaurants uitgerust met slim koelbeheer, witte dakbedekking, optimale isolatie van vloeren, muren en daken en minder verlichtingspunten. Deze milieuvriendelijke systemen, in combinatie met optimaal geïnstalleerde zonnepanelen, zorgen ervoor dat het gebouw minder energie verbruikt dan er ter plaatse wordt opgewekt.

Net zero gebouw

KFC Almelo en KFC Steenwijk zijn de eerste gebouwen in Nederland in beheer van een foodservice-formule die het energielabel A+++++ dragen. Met het net zero gebouw zet KFC dan ook een belangrijke stap in haar duurzaamheidsdoelen.

Hans Miete, CEO van Collins Foods, master franchise en de grootste franchisepartner van KFC Nederland: “Bij KFC zijn we constant op zoek naar manieren om te verduurzamen. De bekroning van ons eerste energieneutrale restaurantgebouwen is een mijlpaal in onze eigen duurzaamheidsambities op het gebied van vastgoed en ontwikkeling. We kijken ernaar uit om naar dit voorbeeld meer nieuwe duurzame restaurants te openen.”

Ook duurzame KFC in foodcourt Nieuwegein

KFC Nieuwegein, die eind 2022 opende, is deel van een duurzame foodcourt op industrieterrein Het Klooster. Bij de bouw van het foodcourt is gebruikgemaakt van gerecyclede en duurzame materialen. Zo is het hele foodcourt ingericht met groene terreinen en terrassen, volledig gasloos en voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting. Het KFC-restaurant is volgens dezelfde duurzaamheidsprincipes gebouwd. Ook werken de restaurantmedewerkers volgens protocollen die erop gericht zijn het milieu zo min mogelijk te belasten.

KFC Almelo is te vinden op Woonboulevard nummer 60 in Almelo en KFC Steenwijk bevindt zich langs de A32 aan de Woldmeentherand nummer 23.