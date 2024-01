Upfield, de mondiale leider van plantaardige voedingswaren, kondigde vandaag het eerste plasticvrije, recycleerbare vlootje aan voor haar plantaardige boters en smeersels. Na vier jaar innovatie, in samenwerking met Footprint, MCC en Pagès Group, markeert deze invoering het begin van Upfields overgang naar een oplossing op basis van papier binnen haar portfolio. Dit is in lijn met de ambitie van het bedrijf om het aandeel van plastic tegen 2030 met 80% te verminderen.

Upfield wil deze oplossing op basis van papier, die eind 2023 initieel in Oostenrijk werd gelanceerd met Flora Plant, verder uitbreiden, met de bedoeling om tegen 2030 tot twee miljard plastic vlootjes te vervangen, om zo meer dan 25.000 ton plastic afval per jaar te vermijden.

De pioniersvlootjes van papier werden ontwikkeld door het toonaangevende R&D-team van Upfield aan de hand van de materiaalwetenschappentechnologie van Footprint. Ze zijn vervaardigd op basis van samengedrukte natte papiervezels en zijn waterbestendig, oliebestendig en recycleerbaar in lokale papierafvalstromen. Het vlootje ontving de Conventional Plastic Free Certification en maakt gebruik van papier van een PEFC-gecertificeerde leverancier. Upfield verwacht dat de verpakking tegen 2025 de certificatie voor thuiscomposteerbaarheid zal behalen.

David Haines, Group CEO van Upfield, gaf volgend commentaar: “Als mondiale leider op gebied van plantaardig voedsel nemen we onze verantwoordelijkheid om een positieve impact op de wereld te hebben ernstig. Wereldwijd is 40% van alle geproduceerde plastic bestemd voor verpakking dat slechts één keer wordt gebruikt en daarna weggegooid. Het is duidelijk dat het probleem van plastic afval een van de meest kritieke problemen is voor ons milieu. Toen we Upfield oprichtten, was innoveren om een uitweg voor plastic vlootjes te vinden ons opperste streefdoel, en ik ben zeer trots op alle leden van Upfield die verder in die richting blijven timmeren. Tegenwoordig vragen consumenten producten die goed zijn voor de mensen maar ook voor de planeet. Onze plantaardige boters en smeersels voldoen hieraan exact. We zijn opgetogen over het potentieel om dit binnen onze meest emblematische merken te lanceren in enkele van onze belangrijkste markten.”

In tegenstelling tot vele papierverpakkingsoplossingen, hebben de papieren vlootjes van Upfield geen plastic bekleding. Hierdoor kunnen ze samen met ander papier en karton van huishoudelijk afval gerecycleerd worden, zoals gecontroleerd door een toonaangevend Europees recyclagebedrijf.

Karina Cerdeira, hoofd verpakking bij Upfield, verklaart; “We zijn trots dat we samen met Footprint een innovatief vlootje op basis van papier hebben gemaakt dat duurzaam, oliebestendig en aantrekkelijk is, iets wat velen aan de hand van papier voor onmogelijk hielden. Maar na jaren toegewijde aandacht van de samengebrachte R&D-teams van Upfield en Footprint en na tientallen prototypes, hebben we het onmogelijke waargemaakt. Dit nieuwe papieren vlootje markeert een heuse mijlpaal voor duurzame verpakking die de afhankelijkheid van plastic in grote mate minimaliseert. We zullen de grenzen blijven verleggen via verdere innovatie om de composteerbaarheid aan te passen, nieuwe maten en formaten te ontwikkelen, en te verfijnen om de optimale oplossing te verkrijgen. We hopen dat onze verwezenlijking andere bedrijven zal inspireren om verder naar positieve verandering te streven.”

Yoke Chung, medeoprichter en Chief Technology & Innovation Officer van Footprint, voegt hieraan toe: “De inzet van Footprint voor een duurzamere planeet wordt aangetoond via ons partnerschap met Upfield. De invoering van een baanbrekende oplossing, in samenwerking met Upfield, bepaalt een pioniersstandaard voor de sector. Dit markeert de invoering van het eerste oliebestendige papieren vlootje voor plantaardige smeersels. We zijn trots op onze samenwerking met Upfield voor deze transformatieve onderneming, omdat het ons gedeelde doel weerspiegelt om klanten te helpen hun doelstellingen op het vlak van duurzaamheid te verwezenlijken. Deze gezamenlijke inspanning benadrukt de transformatieve invloed van innovatie om positieve milieuverandering te bevorderen teneinde een mooiere toekomst voor iedereen vorm te geven.”