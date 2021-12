Holland Malt realiseert eerste emissievrije mouterij ter wereld in Eemshaven

Holland Malt start vandaag met de realisatie van een emissievrije mouterij in Eemshaven, provincie Groningen. Door een nieuw, innovatief warmtesysteem maakt ze voor het moutproces niet langer gebruik van fossiele brandstoffen, biomassa of andere energiebronnen die voor schadelijke uitstoot zorgen. Hiermee zet de mouterij een grote stap in haar energietransitie. Vanaf 2024 is het systeem dat voor deze transitie moet zorgen volledig operationeel.

Eerst besparen, dan verduurzamen

Met het volledig dichtdraaien van de gaskraan reduceert de mouterij haar CO2-uitstoot vergelijkbaar met de uitstoot van 14.000 huishoudens per jaar. Jos Jennissen, CEO Holland Malt: “Mout is één van de belangrijkste ingrediënten van bier. Het moutproces is een energie-intensief proces, met name voor het drogen van het mout is veel warmte nodig. Warmte die nu wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen of biomassa. En met name daar zien we kans om te verduurzamen.” De grootste innovatie in de energietransitie van de mouterij zit in het hergebruik van de eigen restwarmte en de energiebesparing die dit oplevert door inzet van warmtepompen. Jennissen: “De restwarmte uit ons droogproces vangen we af op 23 graden en kunnen we middels de warmtepomp opwaarderen naar de benodigde 85 graden. Zo kunnen we het hergebruiken voor een volgend droogproces. De inzet van de warmtepomp levert een energiebesparing van 67% op. Het warmtesysteem moet natuurlijk wel voorzien worden van energie. De energie die we daarvoor nog nodig hebben, halen we volledig uit duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Zo besparen we eerst, om vervolgens te verduurzamen.”

Mooier doorgeven

“We kunnen er niet omheen dat we als industrie andere keuzes moeten gaan maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wij kiezen ervoor een bijdrage te leveren door een emissievrij moutproces neer te zetten. De stappen die wij hierin zetten, kunnen ook weer als inspiratie dienen voor andere bedrijven. Zo kunnen we samen een verschil maken”, aldus Jennissen. De stap van Holland Malt ligt in lijn met de circulariteitsambitie van moederbedrijf Royal Swinkels Family Brewers om het bedrijf circulair door te geven. Jennissen: “Als familiebedrijf denken we niet in jaren, maar in generaties. We willen ons bedrijf nog mooier doorgeven. Daarom werken we continu aan slimmer en duurzamer ondernemen. De vervolgstap van Holland Malt is dat we verder gaan kijken dan ons eigen moutproces en onderzoeken hoe we de keten verder kunnen verduurzamen.”Waardevolle samenwerking

Dit duurzaamheidsproject komt mede tot stand dankzij de samenwerking met Provincie Groningen, Groningen Seaport, RWE Technology International en de Nederlandse overheid. IJzebrand Rijzebol, lid van Gedeputeerde Staten Provincie Groningen: “Op deze duurzame ontwikkeling in Eemshaven zijn we ontzettend trots. De industrie moet vergroenen en het initiatief van Holland Malt is daarin een belangrijke stap. Als provincie Groningen steunen we dit graag. Daarnaast is het ook een goed voorbeeld voor de rest van de wereld. Samen werken we aan een groene, toekomstbestendige industrie.” Ook de eerste grote klanten (brouwers) hebben zich aangesloten bij dit project en investeren daarmee in de verduurzaming van de keten. Vanaf 2024 nemen zij 100% emissievrij geproduceerd mout af van de mouterij in Eemshaven. Ter gelegenheid van het officiële startschot voor de realisatie van het project, lanceert Holland Malt vandaag haar aangescherpte identiteit inclusief nieuwe website.