Vanaf 1 mei geldt er een verbod op fossiele reclames en vleesreclames in de openbare ruimte en OV-stations in Amsterdam. Dat besloot de gemeenteraad zojuist. Amsterdam is daarmee de eerste hoofdstad ter wereld met een verbod op vleesreclame en fossiele reclame. Het verbod wordt vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is een aanscherping van eerder beleid.

Het besluit houdt in dat reclame voor onder andere vlees, vliegreizen, cruises en auto’s met fossiele brandstofmotoren vanaf 1 mei 2026 uit de straten, metrostations en treinstations van Amsterdam zal verdwijnen.

Jenneke van Pijpen (GroenLinks): “Voor reclame van grote bedrijven die de klimaatcrisis aanjagen is geen plaats meer in Amsterdam. We zijn heel blij dat er nu een duidelijk verbod is op fossiele en vleesreclame in onze openbare ruimte. We maken hiermee af wat we in 2020 met onze eerste motie om fossiele reclame te weren zijn begonnen.”

Anke Bakker (Partij voor de Dieren): “Het is fantastisch dat Amsterdam vleesreclames weert uit de stad! De vleesindustrie is niet alleen enorm vervuilend, maar ook moreel onhoudbaar. Achter iedere euroknaller schuilt pijn en ellende. Amsterdam heeft niets te winnen bij de promotie voor een industrie die uitsluitend dierenleed en klimaatschade oplevert. Als eerste hoofdstad ter wereld zet Amsterdam nu deze historische stap. Daarmee vervult onze stad opnieuw een duidelijke voortrekkersrol. Hopelijk volgen andere steden snel ons voorbeeld!”

Ook Rémi ter Haar van Reclame Fossielvrij is verheugd. “Amsterdam geeft hiermee het goede voorbeeld in een wereldwijde trend waarin steeds meer gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en niet langer toestaan dat hun publieke ruimte wordt gebruikt om klimaatschade te promoten.”

De stap wordt verwelkomd door zo’n 100 vertegenwoordigers van Amsterdamse reclamebureaus (onder meer van vooraanstaande bureaus zoals Publicis Groupe Netherlands, Wieden+Kennedy, KesselsKramers en Blyde Benelux) die in de aanloop naar de stemming een brief schreven aan de Amsterdamse raad. “Reclame vormt verlangens, beïnvloedt gedrag en normaliseert wat als nastrevenswaardig wordt beschouwd. Dat is precies waarom reclame werkt – en precies waarom fossiele reclame in de openbare ruimte verboden moet worden.”

Amsterdam was in 2020 de eerste stad ter wereld die fossiele reclame verbood. Maar de manier waarop de gemeente dat deed (via een convenant en eisen aan nieuwe contracten) was niet effectief, aangezien er nog steeds veel fossiele reclame in de stad te zien is. Nadat de rechtbank in april 2025 oordeelde dat gemeenten in hun recht staan om fossiele reclame via de verordening te verbieden, besloten acht gemeenten het voorbeeld van gemeente Den Haag te volgen.

Naast het wettelijke verbod op fossiele brandstofproducten, vraagt het aangenomen voorstel het Amsterdamse bestuur ook om alle reclame van fossiele brandstofbedrijven en luchtvaartmaatschappijen in de nieuwe contracten te verbieden.

Foto: Samen met raadslid Jenneke van Pijpen (GroenLinks) het verbod op fossiele en vleesreclame vieren (Fotograaf Laura Ponchel)