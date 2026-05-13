De Noordelijke regionale spoorlijnen hebben samen een lengte van circa 250 kilometer en zijn niet geëlektrificeerd. Op dit moment rijden hier dieseltreinen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat het spoorvervoer in Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

In december 2035 start de nieuwe regionale treinconcessie voor de Noordelijke lijnen. Dat is een logisch moment om de overstap te maken naar volledig emissievrij treinvervoer. Een groot deel van de huidige dieseltreinen hebben dan het einde van de technische levensduur bereikt. Rijk en regio hebben daarom afgesproken in het najaar van 2026 een definitieve keuze te maken over de toekomstige aandrijving van de reizigerstreinen op deze lijnen.

Kansrijke oplossingen

Uit eerdere verkenningen blijkt dat batterij-elektrische en elektrische treinen, in combinatie met gedeeltelijke of volledige elektrificatie van trajecten, kansrijke oplossingen zijn. In het nieuwe onderzoek werken de betrokken partijen vier scenario’s uit. Daarbij wordt gekeken naar combinaties van elektrisch en batterij-elektrisch materieel en de gebruikelijke spanningssystemen in Nederland: 1500 Volt en 25.000 Volt. De scenario’s worden beoordeeld op gevolgen voor infrastructuur, materieel, uitvoering, kosten en toekomstbestendigheid. Deze informatie vormt de basis voor een zorgvuldige en doelmatige keuze.