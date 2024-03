Gisteren, 14 maart 2024, opende Holland Malt officieel ’s werelds eerste emissievrije mouterij. Met deze stap gaat de mouterij in de Eemshaven volledig van het gas af. Door het letterlijk overhalen van de hendel door CEO Jos Jennissen en Groningse Gedeputeerde Klimaat, Energie, Water & Mobiliteit Johan Hamster, werd de emissievrije mouterij een feit. Met het volledig dichtdraaien van de gaskraan gaat Holland Malt van een gasverbruik van 18 miljoen m³ en een CO₂-uitstoot van circa 33.000 ton naar absoluut 0.

Een toost op een duurzame toekomst

De opening van de emissievrije mouterij werd gevierd met internationale relaties van over de hele wereld. Jos Jennissen, CEO van Holland Malt: “Een project als deze vraagt om samenwerking, met de industrie, overheden, machinebouwers, klanten en leveranciers. Daarom wilden we samen met hen deze mijlpaal in onze energietransitie vieren en toosten op een duurzame toekomst. Daarnaast hopen we met ons voorbeeld een zaadje te planten voor de wereldwijde industrie. Het kan!”

Dat ziet ook Johan Hamster, Groningse Gedeputeerde onder andere voor Klimaat & Energie: “Als provincie stimuleren we verduurzaming van de Eemshaven. We zijn dan ook trots dat Holland Malt, als eerste emissievrije mouterij ter wereld, hier is gevestigd. Het is een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers!”

Warmtepompen

Door een nieuw, innovatief warmtesysteem maakt Holland Malt voor haar moutproces niet langer gebruik van fossiele brandstoffen, biomassa of andere energiebronnen die voor schadelijke uitstoot zorgen. “De totale capaciteit van onze warmtepompen maakt dat dit het grootste warmtepomp project is in Nederland. Als je het vergelijkt met je koelkast thuis, is het totale systeem gelijk aan ongeveer 300.000 koelkasten” aldus Jennissen. De samenwerking met Windpark Oostzeedijk, die in februari werd aangekondigd, zorgt ervoor dat de warmtepompen volledig worden voorzien van 100% duurzame windenergie.

Foto: Johan Hamster & Jos Jennissen openen de emissievrije mouterij