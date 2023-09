Swinkels Family Brewers wint de titel ‘Sustainable brewery of the year’ bij de Icons of Beer 2023. In de competitie van de World Beer Awards, een internationale organisatie die ook jaarlijks de beste bieren waardeert, worden brouwerijen geprezen die hun stempel op de bierindustrie drukken. De jury beoordeelt hierbij brouwerijen op hun innovativiteit en inzet op het gebied van duurzaamheid.

Peer Swinkels, ceo bij Swinkels Family Brewers: “Deze prijs is een bekroning op onze inspanningen van de afgelopen decennia op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Door het hele bedrijf voel je de intrinsieke motivatie om betere keuzes te maken en zo een nog mooier familiebedrijf door te geven aan de volgende generatie. Dat uit zich enerzijds in een grote maatschappelijke betrokkenheid, maar ook in de ambitie om volledig circulair te ondernemen. Die ambitie houdt ons scherp om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan deze circulaire doelstelling. Ik ben blij en trots dat dit door de jury gezien en gewaardeerd wordt.”

Marthijn Junggeburth, mvo manager bij Swinkels Family Brewers: “Bij Swinkels Family Brewers focussen we op het verduurzamen van onze hele keten. We kiezen ervoor om duurzame grondstoffen en materialen in te kopen. Onze verpakkingen worden bijvoorbeeld steeds lichter en bestaan uit duurzaam of gerecycled materiaal. Ook in ons productieproces zetten we stappen: alle elektriciteit die we inkopen is groen en door de inzet van warmtepompen en e-boilers maken we steeds minder gebruik van fossiele brandstoffen. In de afgelopen jaren hebben we daardoor onze CO2-uitstoot al met 37% weten te verminderen. Daarnaast wordt onze mouterij in Eemshaven op dit moment omgebouwd tot de eerste emissievrije mouterij ter wereld, een project waar we heel trots op zijn.”

“Ook lokaal maken we het verschil: elk jaar geven we in het ‘Boer Bier Water’ project 800.000 m3 gezuiverd restwater terug aan de boeren in de omgeving van onze Lieshoutse brouwerij. Daarnaast werken op vrijwel al onze brouwerijlocaties mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk om goed voor de wereld om ons heen te zorgen en ik ben trots op de erkenning die we hiervoor krijgen.”

Foto: Brouwerij en mouterij in Lieshout