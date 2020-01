H&M lanceert Take Care concept in Nederland

Hoe zet je eenvoudig een knoop weer aan je blouse? En hoe repareer je in een handomdraai een gaatje in je favoriete trui? Met het Take Care concept dat H&M nu in Nederland introduceert, worden handige tips en tricks gegeven die inspireren en helpen om kleding, schoenen en accessoires te onderhouden, verzorgen, repareren en te vermaken – met als doel ze langer te laten meegaan.

“We houden van fashion, net als onze klanten. Met het Take Care concept willen we hen aanmoedigen om goed voor hun fashion favorieten te zorgen, zodat ze er langer van kunnen genieten. Take Care is een van onze vele initiatieven om de mode-industrie te verduurzamen, naast bijvoorbeeld onze wereldwijde kledinginzameling en de mogelijkheid van bezorging van je online bestelling per fietskoerier”, zegt Annet Feenstra, Sustainability Manager van H&M.

Tips, tricks & DIY

Het Take Care platform is een inspirerende omgeving op hm.com. Hier vinden klanten tips en tricks zoals hoe je een kapotte rits gemakkelijk kunt repareren of hoe een vlek het beste verwijderd kan worden met bijvoorbeeld tandpasta. Maar er zijn ook tips te vinden van een strijk-pro, wat theezakjes voor je stinkende sneakers kunnen betekenen of hoe je een skinny denim in een culotte kunt transformeren.

Producten

Naast tips, tricks en hacks, biedt Take Care online een assortiment van verzorgingsproducten aan zoals een vlekverwijderaar, decoratieve patches, reparatiesets, de Guppyfriend waszak (om microfibers op te vangen) en sneaker-wipes. Kortom: alles wat nodig is om je favoriete kleding te verzorgen en om het een langere levensduur te geven.

Workshops

H&M verzorgt vanaf februari diverse workshops in winkels in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Breda waarbij verfraaiing, upcycling, customizen en het repareren van kleding centraal staan. Als eerste speciale initiatief staat er een serie workshops gepland voor H&M-members met designers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum van HACKED by__, met als doel om kleding een tweede leven te geven. De locatie voor deze workshops is de gerenommeerde Willem de Kooning Academie in Rotterdam waaraan van Slobbe is verbonden als docent.

