Kuyichi, bekend als duurzame denim pionier sinds 2001, lanceert vandaag hun samenwerking met MENDED. MENDED biedt een feilloze en gemakkelijke service in kledingreparatie. Wie dacht dat kleding repareren ouderwets was, heeft MENDED nog niet ontdekt. Samen delen ze een gedeelde visie: namelijk om zo veel mogelijk uit je kleding te halen. Kuyichi focust op het maken van tijdloze kleding die lang mee gaat. Mocht er door onvermijdelijke slijtage toch iets kapot gaan, staat MENDED klaar om het te repareren. Op deze manier kun je langer genieten van je kleding en hoef je niet direct nieuwe items aan te schaffen.

Repareer je Kuyichi items

Dankzij deze samenwerking is het repareren van je favoriete kledingstukken nu eenvoudig en toegankelijk via MENDED. Je boekt je reparatie via het online platform van MENDED, stuurt het op, en binnen 10 dagen ontvang je je gerepareerde kleding terug. Zo wordt de drempel om je kleding te laten repareren, in plaats van weg te gooien, aanzienlijk verlaagd. Reparatie haalt het beste uit je kleding, terwijl het tegelijkertijd hulpbronnen bespaard.

Unfashion the industry

Kuyichi gaat al jaren tegen het huidige modesysteem in, ‘Unfashion the Industry’ noemen ze dit. Hierbij streven ze naar een industrie waarin duurzaamheid de nieuwe standaard is, door kwaliteit over kwantiteit te verkiezen en verantwoorde consumptie te promoten. “Als we onze mindset veranderen en kleding weer gaan waarderen als een ambacht in plaats van een wegwerpproduct, gaan we automatisch beter voor onze kleding zorgen” aldus Zoé Daemen, Corporate Responsibility Manager bij Kuyichi.

MENDED geeft kledingreparatie een ander gezicht

Moeiteloos, zorgeloos en hoge kwaliteit reparaties, dat is wat MENDED je biedt met hun reparatieservice. Een circulair platform wat merken als Kuyichi verbindt aan diensten om de levensduur van kleding te verlengen. Agnes Weber, Oprichter van MENDED: “Te lang hebben we reparaties als ouderwets of gedoe gezien. MENDED heeft het net zo makkelijk gemaakt als iets nieuws kopen. Samenwerkingen met merken zoals Kuyichi zijn nodig om hoe we over reparaties denken te veranderen!”

Een reparatie promotiecampagne

“We zijn reparatie vaak als optie vergeten. Social media kan dat veranderen,” aldus Agnes. “Daarom lanceren we samen een marketingcampagne, om op een leuke manier de mogelijkheden van kledingreparatie te laten zien.” Zoé voegt daaraan toe: “Door met een vleugje humor te laten zien wat er allemaal te repareren is, hopen we de consument te inspireren om voor reparatie te kiezen. Vaak weet men niet dat iets te repareren is. Die kennis delen is daarom de eerste stap.”

Vanaf 25 maart staat de samenwerking tussen MENDED en Kuyichi online. Klanten kunnen hun reparatie via het platform bestellen. Als extra beloning ontvangt men een onbeperkt geldige kortingscode van 10 euro op een nieuw Kuyichi item, mocht het gerepareerde kledingstuk in de toekomst toch aan vervanging toe zijn. Kuyichi en MENDED roepen iedereen op om hun kleding te repareren en zo nog langer van hun favoriete kleding te kunnen genieten.