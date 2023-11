Met behulp van de AI-software van ChatGPT heeft WEAR hun eigen digitale sneaker cleaning expert ontwikkelt. Met de input van WEAR helpt deze digitale assistent je stap voor stap bij het onderhouden en reinigen van jouw sneakers. Hierdoor gaan ze langer mee.

AI

De AI-gedreven tool van WEAR biedt, op basis van foto’s van jouw sneakers, gebruikers gepersonaliseerde adviezen voor het onderhouden en reinigen van verschillende soorten sneakers. Het neemt materiaal, kleur en specifieke vlekken in acht om veilige en effectieve cleaning methoden voor te stellen. Lorenzo van Galen, co-founder van WEAR: ”Toen OpenAI vorige week de GPT functie lanceerde was het 1+1=2 en zijn we begonnen met het maken van de GPT. We hebben er al veel informatie in gestopt, maar weten ook dat de tool pas beter wordt na verloop van tijd. Zodra meer mensen het gaan gebruiken, kunnen we echt stappen gaan maken en de impact vergroten.”

Expertise

Hoewel WEAR is gestopt met het aanbieden van sneaker cleaning- en reparatiediensten is het verlengen van de levensduur nog steeds onderdeel van het DNA van het bedrijf. ”Vanaf de start

van WEAR is het onze missie geweest om awareness te creëren rondom het thema ‘care & repair’. We hebben de afgelopen jaren dan ook veel kennis opgedaan binnen dit onderwerp, die we graag willen delen. Awareness creëren is een, maar je moet mensen ook de juiste tools bieden om het heft in eigen handen te nemen. Deze digitale assistent in combinatie met onze eigen Eco-Friendly Footwear Cleaning Kit is daar perfect voor.’’ Aldus Pim Roggeveen, co-founder.

Naast sneaker cleaning adviezen biedt de tool ook tips voor algemeen onderhoud zoals het toepassen van de juiste beschermingsmiddelen. Op dit moment is de Sneaker Cleaning Expert van WEAR alleen beschikbaar voor gebruikers van ChatGPT4 via de webbrowser of app.

Over WEAR

WEAR verkoopt pre-loved (refurbished tweedehands sneakers). Door sneakers een tweede leven te geven verminderen we de CO2-uitstoot en wordt de fashion afvalberg kleiner. In de fast

fashion tijd zetten wij graag een stap in de goede richting.