Hivos en True Price lanceren eerlijke roos

Vandaag lanceren Hivos en True Price de allereerste eerlijke roos met échte prijs. Voor deze roos wordt meer geld betaald, zodat de bloemenpluksters bij de Keniaanse kweker Equinox een hoger en eerlijk salaris krijgen. De lancering vindt plaats tijdens het True Price Festival, dat wordt gehouden als tegengeluid op Black Friday.

Het merendeel van de rozen dat in Nederland verkocht wordt, komt uit Kenia en Ethiopië. De tienduizenden vrouwen die werken in de Oost-Afrikaanse bloemenindustrie krijgen geen leefbaar loon, waardoor ze niet kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Hivos is met de campagne ‘Small Change, Big Deal’ al jaren in gesprek met Nederlandse supermarkten om aan leefbaar loon voor de rozenpluksters te werken. Supermarkten kopen direct in bij de kwekerijen in Afrika en kunnen daardoor de arbeidsomstandigheden beïnvloeden. Bovendien bepalen zij de prijs voor de consument. Om inzichtelijk te maken welke supermarkten bereid zijn concrete stappen te zetten richting een leefbaar loon, lanceerde Hivos in juli 2019 het ‘Hallo-supermarkt-hoe- moeilijk-kan-het-zijn?-spel’. Vandaag is de eindstand gepubliceerd. Helaas heeft geen enkele supermarkt iets aan de te lage lonen gedaan [1]. Vandaar dat Hivos besloot het zelf te doen.

True pricing

Samen met de sociale onderneming True Price begon Hivos de reis naar de eerlijke roos. Door middel van true pricing willen zij supermarkten en andere marktspelers laten zien dat het realiseren van een volledig duurzame roos, inclusief een leefbaar loon voor de pluksters, binnen handbereik ligt. True pricing is het berekenen en verbeteren van de echte prijs van een product of service. De echte prijs is de markt- of verkoopprijs, inclusief alle sociale en milieukosten, zoals onderbetaling, kinderarbeid en bijdrage aan klimaatverandering, daarbij opgeteld.

De Keniaanse kweker Equinox was bereid om met de twee partijen in zee te gaan. Equinox is één van de voorlopers in de Keniaanse bloemenindustrie en probeert al jaren de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers te verbeteren. Hogere lonen kunnen ze echter niet alleen realiseren: alle spelers in de keten moeten een stukje bijdragen.

True Price Festival

De eerlijke roos wordt op vrijdag 27 november gelanceerd op het True Price Festival. Tijdens dit online event wordt ook de eerste supermarkt ter wereld gepresenteerd waar consumenten de echte prijs voor producten kunnen betalen. Consumenten en professionele kopers kunnen tijdens het festival meer te weten komen over de echte prijs van producten in winkels en cafés en de echte prijs al (vrijwillig) betalen in verschillende winkels in Amsterdam. Op deze dag zal ook de eerlijke roos voor het eerst te koop zijn bij bloemist Fleurmonde aan de Haarlemmerdijk 49 in Amsterdam. Tijdens het online event worden diverse producten en partijen gepresenteerd die op weg zijn naar een echte prijs. Deelnemers krijgen de kans om deze producten te steunen door de intentie uit te spreken om het te kopen.

[1] Zie voor de eindstand en meer uitleg over het spel en de campagne www.smallchangebigdeal.org.