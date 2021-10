Het Goed verkoopt miljoenste tweedehands kledingstuk in 2021

Kringloopwarenhuis Het Goed heeft gisteren, donderdag 14 oktober 2021, het miljoenste kledingstuk van 2021 verkocht. Deze mijlpaal werd bereikt in de vestiging in Eindhoven. Het Goed ziet de afgelopen jaren de populariteit van kleding toenemen, waarbij de groei dit jaar een verdere versnelling laat zien. De frisse en eigentijdse warenhuizen worden door steeds meer klanten bezocht. Opvallend is dat vooral meer jongeren tweedehands kleding kopen; niet alleen omdat het duurzamer is dan nieuwe kleding, maar het biedt ook extra mogelijkheden om een eigen stijl te creëren, voor een aantrekkelijke prijs.

1 miljoen kilo CO2-besparing

Levensduurverlenging en hergebruik van kleding is belangrijk om de milieu-impact van textiel te verlagen. De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën en verantwoordelijk voor tien procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Hergebruik van 1 kledingstuk bespaart

ongeveer 1 kilo CO2-uitstoot. Dus door 1 miljoen stuks een tweede leven te geven wordt 1 miljoen kilo CO2 bespaard. Reden genoeg om vaker tweedehands te shoppen.

Werk maken door hergebruik

Naast de 29 kringloopwarenhuizen geeft Het Goed ook in haar 5 textielsorteercentra dagelijks invulling aan haar missie: werk maken door hergebruik. Met het inzamelen, sorteren en hergebruiken van textiel zet Het Goed zich in, om zoveel mogelijk kleding lokaal een tweede

kans te geven. Op alle locaties van de sociale onderneming wordt passend werk geboden, afgestemd op de medewerkers en gericht op ontwikkeling. Hierdoor krijgen medewerkers de kans om waardevolle werkervaring op te doen, waardoor ze door kunnen stromen naar een

reguliere baan.

Geef kleding een tweede leven

Het is van belang om bewuster te kopen en met elkaar keuzes te maken gericht op meer hergebruik. Het doneren van kleding en andere herbruikbare spullen kan bij alle vestigingen van Het Goed. In de kringloopwarenhuizen is het verrassend en inspirerend shoppen. De kleding wordt continu aangevuld, het assortiment is iedere dag anders! Kleding een tweede leven geven staat iedereen goed – zo leveren we samen een bijdrage aan een circulaire en inclusieve samenleving.