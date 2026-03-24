Van gecureerde vintageshop tot snelgroeiende tweedehandsketen: de Nederlandse tweedehands kledingsector is de afgelopen jaren sterk in opkomst. Hergebruik van kleding sluit goed aan bij de ambities voor een circulaire economie. Nieuw onderzoek van Invest-NL en TheRockGroup laat zien hoe de sector een belangrijke, maar nog ondergewaardeerde rol speelt in de circulaire textielketen.

De sector telt in Nederland circa 590 winkels en biedt werk aan ongeveer 1.000 fte. Daarmee levert zij een concrete bijdrage aan 5 van de 9 circulaire doelen uit het Nederlandse circulair textielbeleid, zoals levensduurverlenging van kleding, minder afval en lager grondstoffengebruik. Tegelijk blijft deze bijdrage in beleid, gebiedsontwikkeling en financiering nog onderbelicht.

Kansen om hergebruik te versnellen

Het rapport Market research into the physical second-hand clothing market (multi-brand) in the Netherlands brengt de markt voor het eerst vanuit systeem- en marktperspectief in kaart. De uitkomst is duidelijk: er liggen kansen om de sector sterker te positioneren als aanjager van een circulaire textielketen richting 2050.

Zo kan tweedehands kleding, door de sector op te nemen in het circulair textielbeleid, sterker worden erkend als onderdeel van de oplossing. Daarnaast liggen er kansen in het professionaliseren van ondernemers en het versterken van de keten voor sorteren en hergebruik. Een betere concurrentiepositie ten opzichte van fast fashion is daarbij essentieel.

De volgende stappen naar een circulaire textielketen

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien waar de markt tegenaan loopt. Stijgende retailkosten, concurrentie van online platforms en de opkomst van fast fashion zetten de markt onder druk. Daarnaast krijgt fysieke tweedehands retail nog weinig gerichte aandacht in gebiedsontwikkeling, beleid en financiering, terwijl de sector aantoonbaar bijdraagt aan circulaire doelstellingen.

“De tweedehands kledingmarkt laat zien dat circulaire oplossingen al werken. Door de juiste randvoorwaarden te creëren kan deze sector uitgroeien tot een belangrijke motor van de circulaire textielketen,” zegt Lucas Lemmens, business development manager bij Invest-NL.

De komende periode gaat Invest-NL met beleidsmakers en ketenpartners in gesprek om de rol van tweedehands retail sterker op de agenda te zetten. Daarbij richt Invest-NL zich ook op andere cruciale schakels in de textielketen, zoals sorteren en recycling, om financieringsknelpunten en investeringskansen in kaart te brengen. Zo werkt Invest-NL aan een textielketen waarin hergebruik de norm wordt en circulaire oplossingen op grotere schaal kunnen groeien.