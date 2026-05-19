Tweedehands shoppen is voor steeds meer consumenten een slimme manier om geld te besparen. Uit nieuw onderzoek van Vinted blijkt dat 76% van de aankopen op het platform in 2025 de aanschaf van iets nieuws verving. Door voor tweedehands te kiezen in plaats van nieuw, bespaarden Vinted-leden vorig jaar gemiddeld 72% ten opzichte van de oorspronkelijke retailprijs van kledingitems. In totaal bespaarden Europese Vinted-kopers in 2025 gezamenlijk € 21,6 miljard op kleding.

Dat is geld dat de leden in hun zak houden. Dat kan betekenen dat ze ja kunnen zeggen tegen een nieuwe hobby, een speciaal verjaardagscadeau voor hun kind, of eindelijk dat designerstuk kopen dat nieuw buiten bereik was. Als Vinted-kopers de oorspronkelijke retailprijs voor hun artikelen hadden betaald, zouden ze 2,6 keer zoveel hebben uitgegeven.

Financiën als belangrijkste drijfveer

De financiële voordelen zijn voor Vinted-leden een belangrijke reden om op het platform te kopen. Onderzoeksresultaten laten zien dat zes op de tien leden in Europa Vinted gebruiken als manier om met toenemende kosten om te gaan. Daarnaast zegt bijna de helft (49%) van de Nederlandse leden dat het hen helpt om de gezinsuitgaven beter te beheren. Wanneer er wordt gekeken naar de items waar het meest op wordt bespaard, kan dat oplopen tot 72% voor jurken, 75% voor jeans voor vrouwen en 63% sportkleding voor mannen (gemiddeld bespaard per item vergeleken met retailprijzen).

Marianne Gybels, Senior Director Sustainability bij Vinted, zegt daarover: “We zien dat het kopen van tweedehands items voor veel mensen een logische manier is geworden om grip te houden op hun uitgaven. En dat is niet gek wanneer andere kosten, zoals de vaste lasten of boodschappen, toenemen. Tweedehands shoppen biedt voordelen voor de portemonnee, want met het geld dat je bespaart kun je iets anders bekostigen. Voor de één betekent dat het betalen van essentiële dingen zoals boodschappen en rekeningen – 29% van de Nederlandse kopers doet precies dat. Voor de ander is dat een extra item om de garderobe mee aan te vullen, voor de ander een extra spaarpotje om iets leuks van te doen.”

Meer besparing, minder verspilling



Waar men vaak tweedehands shopt om geld te besparen, blijkt Vinted voor velen ook aanleiding om anders na te denken over winkelen in het algemeen. In Nederland kijkt bijna negen op de tien (89%) Vinted-kopers eerst op het platform voordat zij besluiten iets nieuws te kopen. Twee van de drie (66%) respondenten geeft aan dat Vinted hen bewuster heeft gemaakt van hun aankopen en uitgaven, in Nederland is dat 62%. En dat bewustzijn leidde tot impact: driekwart (76%) van de Vinted-aankopen verving de aanschaf van iets nieuws. Daarmee hebben leden in 2025 samen 1.607 kiloton CO₂-uitstoot voorkomen, ofwel het equivalent van ongeveer 164.000 keer met een auto rond de aarde rijden.

Vandaag van mij, morgen van jou



Verkopers zijn de drijvende kracht achter Vinted: elke keer dat iemand iets te koop aanbiedt dat niet meer gebruikt wordt, vergroot dat het aanbod op de markt, waardoor het voor kopers makkelijker wordt om precies te vinden wat ze zoeken. 52% van de Europese verkopers geeft aan dat ze spullen te koop aanbieden om te voorkomen dat ze weggooien wat iemand anders nog zou kunnen gebruiken, terwijl 42% Vinted gebruikt om wat geld terug te verdienen met ongedragen kleding. Ongeveer de helft van hen gebruikt het verdiende geld voor hun volgende aankoop op Vinted – waardoor kwalitatief goede items in omloop blijven. In Nederland houdt 49% van de verkopers rekening met de doorverkoopwaarde voordat ze iets nieuws kopen, en 44% gaat beter met hun spullen om omdat ze weten dat ze die later kunnen verkopen. Zo brengt tweedehands ook een nieuwe kijk op wat van ons is. In 2025 ging €10,8 miljard terug in de portemonnee van Europese verkopers dankzij de verkoop op Vinted.

Kleine beslissingen, grote impact



Dit onderzoek van Vinted toont aan dat betrouwbaar, gemakkelijk en kosteneffectief tweedehands winkelen een wezenlijk verschil kan maken voor de financiën van mensen én het klimaat. Het weerspiegelt wat Vinted de ‘Vinted Formule’ noemt.

Gybels: “Wat wij ‘de Vinted Formule’ noemen, is eigenlijk heel eenvoudig: wanneer mensen voor tweedehands kiezen, om geld te besparen of extra te verdienen, verminderen ze tegelijkertijd verspilling. En juist doordat tweedehands een makkelijke en betaalbare keuze is, blijven mensen hier keer op keer voor kiezen. Daarmee hebben al die kleine beslissingen samen een positieve impact op zowel mensen als het klimaat. Een win-win situatie dus!”