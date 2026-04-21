Hogere energie- en brandstofprijzen zetten consumenten aan om kritischer naar hun uitgaven te kijken. Uit een studie van onderzoeksbureau iVox, in opdracht van Swappie, Europa’s toonaangevende online platform voor hoogwaardige refurbished elektronica, blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (46%) door toenemende kosten overweegt om naar refurbished of tweedehands producten te grijpen. In het kader van Earth Day is die duurzamere keuze ook positief nieuws voor de planeet.

Duurzaamheid is uiteraard al lang een belangrijke drijfveer om voor tweedehands en refurbished te kiezen. Nu komt daar nog een andere factor bij: het is financieel ook de meest voordelige optie. In de studie – onder duizend Nederlanders representatief op taal, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau – stelt 46% dat ze door de stijgende kosten geneigd zijn naar refurbished of tweedehandse aankopen.

Opvallend is dat de duurdere samenleving plots zelfs de grootste drijfveer is om tweedehands en refurbished mogelijkheden te overwegen. Ongeveer 54% geeft aan dat financiële redenen in hun keuze zwaarder wegen dan duurzaamheid. Dat is ook het geval bij de jongste groep (-34 jaar) in de survey. 58.5% vindt de impact van kosten momenteel belangrijker dan duurzaamheid als reden om tweedehands of refurbished te kopen. Duurzaamheid is traditioneel cruciaal in het aankoopgedrag van deze jongere doelgroep, en nu slaan ze dus twee vliegen in één klap.

Refurbished is geen tweede keus meer

Niet alleen stijgende kosten en duurzaamheid geven de refurbished markt een duwtje in de rug. Het onderzoek toont ook aan dat het algemene imago van dit soort producten flink verbeterd is. Zo heeft vier op de tien (40%) intussen al eens refurbished gekocht of overwogen. En nog eens 48% beschouwt refurbished als een volwaardig alternatief voor een nieuw product.

Verschillende factoren spelen een rol in deze nieuwe mindset rond refurbished. Kennis blijkt een van de belangrijkste factoren: 56% van de respondenten zegt een beter begrip te hebben van wat refurbished betekent in vergelijking met enkele jaren geleden.

Vertrouwen in refurbished groeit, vooral onder jongeren

Ook het vertrouwen in de kwaliteit van refurbished is toegenomen. Zo’n 45% van de ondervraagden is het hiermee eens – met de jongere generatie onder de 34 (56%) als uitschieters in de resultaten. Voor 36% zijn positieve ervaringen van andere consumenten in hun omgeving een reden waarom hun perceptie over refurbished is veranderd. Los van die positieve indruk zijn de nieuwste technologische snufjes voor één op drie (36%) nog een obstakel waarom ze toch niet meteen voor refurbished zouden kiezen.

De cijfers tonen duidelijk het groeipotentieel van de refurbished markt. Maar liefst 52% is van mening dat de overheid meer inspanningen moet leveren om dit soort producten te stimuleren bij klanten en in de bedrijfswereld. Volgens bijna de helft (45%) van de respondenten zal refurbished over vijf jaar zelfs eerder de norm dan de uitzondering zijn.

Martine Hardeveld Kleuver, Country Lead Benelux bij Swappie: “Onbekend is niet langer onbemind. De afgelopen jaren is de kennis van de refurbished markt flink toegenomen en is tevens het vertrouwen in deze producten gegroeid. Dat is mede te danken aan alle inspanningen die wij leveren om consumenten bewust te maken van het feit dat refurbished een volwaardig alternatief is voor nieuwe aankopen. Ondertussen zien we dat de stijgende kosten in onze samenleving naast duurzaamheid een extra stimulans zijn om voor refurbished te kiezen. Dat is dan ook de kracht van refurbished: het is goed voor zowel onze portemonnee als de gezondheid van de planeet. Bij Swappie breiden we ons aanbod daarom steeds verder uit. Zo kan je naast refurbished iPhones en iPads sinds enkele weken ook voor refurbished AirPods kiezen. Dat helpt niet alleen om de e-wasteberg te verkleinen, maar ook om het leven van de consument goedkoper te maken.”

Over het onderzoek

De cijfers in dit persbericht zijn het resultaat van een bevraging bij duizend Nederlanders representatief op taal, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Het onderzoek is tussen 6 maart 2026 en 17 maart 2026 door onderzoeksbureau iVox uitgevoerd in opdracht van Swappie.