Het Amsterdamse merk Rainkiss ontwerpt fashionable rainwear waarin je gezien wilt worden, gemaakt is van 100% gerecyclede PET-flessen. Als samenwerking voor de najaarscampagne van Zwitserland Toerisme heeft Rainkiss een poncho ontworpen die de schoonheid van de Zwitserse herfst afbeeldt. Met als herkenningspunt de beroemde berg de Matterhorn is het doel kleur te brengen in het grijze regenseizoen.

Swisstainable

Onder de noemer Swisstainable streeft Zwitserland Toerisme naar een duurzame ontwikkeling van Zwitserland als reisbestemming. De behoeften van gasten, de lokale bevolking en het milieu staan hierbij centraal. Het onder de aandacht brengen van de herfst als seizoen is hier ook onderdeel van. De Zwitserse herfst overtuigt met zijn verscheidenheid aan kleuren en kan met alle zintuigen worden genoten www.myswitzerland.com/swiss-autumn-rainkissed/

De herfst is een regenseizoen – ook in Zwitserland – maar vooral in Nederland. Tijdens de grijze dagen brengen we graag een beetje Zwitserse kleur in het leven. Maar de regenponcho is natuurlijk ook het perfecte gadget voor een herfstreis naar Zwitserland.

Met deze samenwerking wil Zwitserland Toerisme op een nieuwe manier gasten uit Nederland enthousiasmeren en samen het thema duurzaamheid promoten.

Over Rainkiss

Rainkiss is opgericht in 2019 in Amsterdam door Juliska Kiss en Wessel Buis en is gespecialiseerd in fashionable regenkleding. Rainkiss combineert duurzame materialen en verantwoorde productie met aantrekkelijke designs. Alle rainwear van Rainkiss is gemaakt van 100% Oeko-tex gecertificeerd gerecycled polyester gemaakt van PET (flessen), wat in tegenstelling tot nieuw “virgin” polyester minder water verbruikt, minder petrochemische stoffen bevat en minder giftige bijproducten heeft – en waardoor eerder genoemde PET niet in de oceaan belandt.