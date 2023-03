Herken je dat geluksgevoel zodra jij je zonnebril opzet? Het milieuvriendelijke zonnebrillenmerk James Ay is geïnspireerd op dat euforische gevoel. Hun credo ‘follow the sun’ is dan ook tot in de kleine details voelbaar. Die ervaring is de voedingsbodem voor de 11 nieuwe tijdloze modellen in verschillende vormen, tinten en materialen. Elk ontwerp symboliseert een geluksgevoel. Zo staat het stoere montuur Dandy voor zelfverzekerdheid en Vision voor het streven naar het ondenkbare. James Ay ontwerpt zonnebrillen die jaren meegaan. Zowel qua kwaliteit als tijdloos design.

Een duurzame missie

De missie van James Ay is simpel. Het jonge bedrijf wil de wereld behouden. Dit doet het merk door de planeet meer terug te geven dan het gebruikt. Dit betekent dat James Ay uiteindelijk een positieve impact heeft op het milieu. Dit doet het label niet alleen door te doneren aan Climaider, maar ook door volledig plantaardige zonnebrillen te ontwerpen. Daarnaast zijn de scharnieren hergebruikt, de verpakkingen gemaakt van gerecyclede verpakkingen en bestaan de schoonmaakdoekjes uit gerecyclede plastic flessen en plant het zonnebrillenmerk een boom voor elke verkochte zonnebril.

De modellen worden gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar acetaat. De OBE-scharnieren zijn gemaakt van 60% hergebruikte metaalsnippers van oude scharnieren en hebben een speciale rubberen coating voor een optimale levensduur. De zonnelenzen zijn van Columbia Resin 39 (CR39) met een anti-reflectie coating aan de binnenkant en een speciaal UV-filter met bescherming tot 400 nm en index 1.5.

Over James Ay

James Ay huist sinds de oprichting in 2019 in de Deense havenstad Århus. Inmiddels is het zonnebrillenmerk in meer dan 8 landen verkrijgbaar. De naam James Ay is een eerbetoon aan de uit Londen afkomstige opticien James Ayschough (1720-1759), de uitvinder van zonnebrillen. De pionier experimenteerde met verschillende soorten lenzen zodat mensen beter konden zien onder verschillende lichtomstandigheden. James Ay is opgericht door Torben Holt, die het bedrijf inmiddels runt met Daniel Uggerhøj, Søren Stage en BWD-design studio.