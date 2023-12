Het wereldwijde sportbedrijf PUMA heeft vandaag aangekondigd dat het zijn textielrecyclinginnovatie RE:FIBRE heeft opgeschaald en vanaf 2024 gerecycled polyester vervangt door RE:FIBRE-technologie in alle PUMA-replicatruien voor voetbalclubs en -bonden.

Sinds de lancering van het proefproject in 2022, waarbij PUMA gerecyclede trainingsshirts produceerde voor de door hen gesponsorde voetbalclubs, is de RE:FIBRE-technologie gebruikt om de replica-uitrustingen van Zwitserland en Marokko voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen te maken, evenals de derde outfit voor het seizoen 2023/24 van Girona. In 2024 zullen de officiële PUMA replica voetbalshirts*, waaronder die voor de Euro- en Copa América-toernooien, worden gemaakt van RE:FIBRE gerecycled materiaal dat is gemaakt van oude kledingstukken en fabrieksafval in plaats van alleen gerecyclede plastic flessen.

Met het RE:FIBRE-programma wil PUMA het probleem van textielafval aanpakken via een langetermijnoplossing voor recycling. De technologie is er ook op gericht om de belangrijkste bron van gerecycled polyester in kleding van de mode-industrie te diversifiëren door minder afhankelijk te zijn van doorzichtige plastic flessen.

Het RE:FIBRE proces maakt gebruik van elk polyestermateriaal – van afsnijdsels uit de fabriek, defecte goederen tot tweedehands kleding, waardoor nieuwe kledingstukken kunnen worden gerecycled van elke kleur textiel naar elke gewenste kleur.

Het RE:FIBRE proces bestaat uit vier stappen:

Inzamelen en sorteren: Inzamelen en sorteren van textielafval en andere eerder verspilde materialen. Versnipperen en mengen: Het versnipperen en mengen van de verzamelde materialen tot een minimum. Oplossen, filteren en polymeriseren: Het versnipperde polyester smelten en ontdoen van eerdere kleurstoffen door middel van een chemisch recyclingproces. Smelten, spinnen, breien en naaien: Door het smelten zijn de nieuw geproduceerde polymeren klaar om gesponnen en in vorm genaaid te worden om zo goed als nieuwe RE:FIBRE stoffen te maken die steeds opnieuw gerecycled kunnen worden.

Het beheren van afval is vandaag de dag een noodzaak geworden en daarom verhoogt PUMA zijn investeringen in hulpbronefficiënte productieprocessen in een poging om textielafval te verminderen.

“Onze wens is om 100% van de polyester producten te maken van textielafval”, zegt Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer bij PUMA. “Textielafval dat zich ophoopt op stortplaatsen is een milieurisico. De manier waarop we produceren heroverwegen en toewerken naar een meer circulair bedrijfsmodel is een van de belangrijkste prioriteiten van onze duurzaamheidsstrategie.”

Om het technische proces van RE:FIBRE beter verteerbaar te maken voor de alledaagse consument die meer wil weten, heeft PUMA gebruik gemaakt van de verhaalkracht van Computer Generated Imagery om kijkers mee te nemen door het RE:FIBRE proces, tot aan de moleculaire chemie die aan het werk is.