Bouwbedrijf Heijmans start een meerjarige samenwerking met vier Bossche onderwijsinstellingen: Avans Hogeschool, HAS Green Academy, Koning Willem I College en Yuverta. Studenten van verschillende opleidingen en onderwijsniveaus werken samen met onderzoekers aan actuele vraagstukken rond wonen, bouwen en leefomgeving. De studenten werken vanuit een bestaand woningbouwproject in ’s-Hertogenbosch. In de samenwerking staat het zogeheten regeneratief bouwen voor meerlaagse appartementen centraal.

Deze samenwerking, onder de naam Nomade, brengt studenten en onderzoekers dichter bij de transitieopgave die er ligt op deze vraagstukken en stimuleert leren, kennisontwikkeling en innovatie voor zowel Heijmans als de onderwijsinstellingen. Het gaat om studenten van het mbo, associate degree, hbo bachelor en masteropleidingen. Vanuit de onderzoekskant zijn zowel practoraten en lectoraten betrokken.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie is helder: bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Een belangrijk uitgangspunt van de samenwerking is dat studenten van verschillende niveaus en scholen niet naast elkaar, maar mét elkaar werken. In dit programma vormen zij multidisciplinaire Nomade-leerteams, begeleid door docenten, lectoren, onderzoekers én professionals van Heijmans, die ook zelf actief deelnemen aan deze teams.

Doorlopend

De kracht van deze aanpak is dat het geen losse stages betreft, maar een doorlopende leer- en innovatiecyclus. Waar individuele stage- en scriptieonderzoeken vaak op zichzelf staan, bouwen de Nomade-leerteams voort op de uitkomsten van voorgaande teams. Onderzoek en innovaties worden zo niet afgesloten, maar toegepast en verder ontwikkeld. De thema’s waaraan wordt gewerkt zijn bovendien direct gekoppeld aan de strategische opgaven van Heijmans, zoals het versnellen van de woningbouw, het toepassen van duurzame en circulaire materialen en het realiseren van gezonde leefomgevingen.

De samenwerking loopt drie jaar en is opgebouwd in verschillende fases, waarin studenten, docenten en onderzoekers steeds dieper ingaan op de thema’s. Alle opgedane kennis en ontwikkelde oplossingen worden gebundeld en zichtbaar gemaakt in 2028 tijdens de Dutch Design Week.

Regeneratief bouwen

In de samenwerking staat het zogeheten regeneratief bouwen voor meerlaagse appartementen centraal. Waar duurzaam bouwen zich richt op het verminderen van negatieve impact, gaat regeneratief bouwen een stap verder: hoe kan een gebouw juist waarde toevoegen voor bewoners, natuur en omgeving? Bijvoorbeeld door bij te dragen aan schonere lucht, meer biodiversiteit en een betere leefkwaliteit.

Studenten en onderzoekers werken daarbij aan vier samenhangende thema’s:

Groen en water: hoe zorg je voor voldoende groen, wateropvang en verkoeling in en rond gebouwen?

Circulaire en biobased materialen: hoe pas je hernieuwbare en herbruikbare materialen toe op een manier die ook maakbaar en betaalbaar is?

Sociale samenhang: hoe ontwerp je woongebouwen die ontmoeting stimuleren en bijdragen aan sterke gemeenschappen?

Schaalbaar en uitvoerbaar bouwen: hoe maak je innovatieve oplossingen toepasbaar op grotere schaal?

Deze thema’s sluiten direct aan bij actuele vraagstukken in de bouwsector en bij de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden.

Willemspoort

De studenten werken vanuit een bestaand woningbouwproject in ’s-Hertogenbosch: Willemspoort, gelegen nabij de onderwijsinstellingen. Dit project fungeert als praktijkvoorbeeld van gestapelde binnenstedelijke bouw waar alle bovenstaande thema’s samenkomen. Nieuwe ideeën kunnen zo van dichtbij worden onderzocht, getest en verder ontwikkeld. Zo ervaren studenten hoe complex stedelijk bouwen kan zijn en hoe theorie en praktijk samenkomen.

Investeren in studenten en maatschappelijke impact

Voor Heijmans is de samenwerking nadrukkelijk een investering in mensen én in innovatie. De bouwsector staat voor grote opgaven, terwijl goed opgeleid personeel schaars is. Door studenten langdurig te betrekken via de Nomade-leerteams, ontwikkelen zij niet alleen kennis, maar dragen zij ook concreet bij aan oplossingen voor de leefomgeving van morgen.

Daarmee raakt de samenwerking aan de sociale kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen: investeren in talentontwikkeling, onderwijs en gelijke kansen. Studenten vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt, terwijl bedrijven en de regio profiteren van nieuwe kennis, nieuwe inzichten en toepasbare innovaties.

Regionale samenwerking

De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Regiodeal, een programma waarin Rijk en regio investeren in het versterken van regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze bijdrage maakt het mogelijk om onderzoekers in te zetten en grote groepen studenten actief te laten deelnemen aan het programma.