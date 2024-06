Vandaag, 11 juni 2024, lanceert MARMIR Chocolate officieel. Hiermee is Nederland een luxe boutique chocolademerk van eigen bodem rijker. Met door ervaren patisserie chefs ontwikkelde smaakcombinaties gemaakt van ingrediënten van de hoogste kwaliteit brengt het merk een nieuwe standaard voor high-end chocolade naar de zakelijke markt, horecagelegenheden en de consument. Duurzaam geproduceerd.

‘The art of giving a bit(e) of luxury’

In een wereld waar we dagelijks te maken hebben met talloze prikkels en (over)volle agenda’s, is een moment voor jezelf pakken voor de meesten niet meer vanzelfsprekend. MARMIR Chocolate wil deze ontwikkeling een halt toeroepen met luxe boutique chocolade. Ontwikkeld door twee internationale patisserie chefs met beide ruim tien jaar ervaring met ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Oftewel: haute-chocolade voor een ultiem genietmoment.

Made in Holland, Designed in Amsterdam

MARMIR Chocolate biedt twee lijnen aan premium chocoladesmaken. Allereerst de ‘Signature Collection’, bestaande uit witte, melk, pure en blond chocolade, gemaakt van gekarameliseerde melk. Voor wie op zoek is naar meer, is er daarnaast de Salt Collection met hierin dezelfde basissmaken waaraan verrassende zoutsoorten zijn toegevoegd. Te denken valt hierbij aan melk chocolade met lavazout en karamel, witte chocolade met Himalaya zout en pure chocolade met zout flakes.

Alle recepturen zijn met zorg samengesteld door de professionele chefs van MARMIR Chocolate, waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van de meest passende ingrediënten van de hoogste kwaliteit voor de ultieme smaaksensaties. Zo maakt het merk gebruik van zorgvuldig geselecteerde cacaobonen uit West-Afrika, Peru en Zuid-Amerika en wordt gebruik gemaakt van premium cacaoboter uit Peru om het gebruik van suiker te beperken. Alle chocolade is daarbij vrij van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Zo zet MARMIR Chocolate in Nederland een nieuwe standaard voor high-end chocolade.

“Wij zoeken continu naar ingrediënten van de hoogste kwaliteit met de karakteristieken die onze recepturen naar een volgend niveau brengen. Zo gebruiken we voor onze pure chocolade een cacaoboon uit Zuid-Amerika die kenmerkend is voor haar rozige aroma. Voor de melkchocolade met lavazout en karamel hebben we juist voor een blend gekozen van diezelfde boon en de meer bittere smaak van de West-Afrikaanse boon voor een compleet nieuwe smaaksensatie”, aldus Danny Casimir, oprichter van MARMIR Chocolate.

Waar de ingrediënten van over de hele wereld worden gehaald, vindt de productie plaats in een eigen atelier aan de rand van Amsterdam. Op die wijze is het merk ervan verzekerd dat het chocoladeliefhebbers de kwaliteit biedt waar MARMIR Chocolate voor staat.

Genieten zonder bittere nasmaak

MARMIR Chocolate maakt daarbij enkel gebruik gemaakt van de meest duurzame ingrediënten. Een voorbeeld hiervan zijn de cacaobonen. Alle bonen die worden gebruikt bevatten het Rainforest Alliance-keurmerk om zeker te zijn van goede werk- en leefomstandigheden voor de boeren en de mogelijkheid voor scholing in het gebied. Daarnaast is de verpakking gemiddeld 90% duurzamer dan de gemiddelde reep chocolade. Waar de meeste repen grotendeels verpakt zijn in een bepaalde vorm van plastic, wordt dit bij MARMIR Chocolate beperkt tot enkel de sluitingssticker en bestaat het verder uit recyclebaar karton. Zonnepanelen op het dak van het atelier zorgen ten slotte voor energie-vriendelijke productie.

Een genietmoment voor iedereen

MARMIR Chocolate is voor de consument verkrijgbaar in acht verschillende smaken in repen van 50 gram en zes verschillende giftboxen met verschillende variaties van smaken en groottes om weg te geven.

Daarnaast richt het merk zich op de zakelijke markt met repen van 20 gram en de ‘bite collectie’, bestaande uit kleinere chocolaatjes van 5 gram.

“De ‘bite-size’ chocolaatjes nemen de plek in van het welbekende koekje en zijn geschikt voor iedere horecagelegenheid om bij de koffie of thee te serveren. Daarnaast zijn onze repen van 20 gram perfect als snack voor gasten van bijvoorbeeld hotels of luchtvaartmaatschappijen. Het is enorm leuk om te zien dat beide lijnen enorm in de smaak vallen bij onze klanten, hun medewerkers en gasten en een bevestiging van onze keuze om ook de zakelijke markt te bedienen,” aldus Casimir.

Inmiddels levert het merk al genietmomentjes aan klanten zoals KPMG, hotel en restaurant Kasteel de Wittenburg in Wassenaar en verschillende horecagelegenheden in Amsterdam en Amstelveen.