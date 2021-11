Griekse zuivelproducent FAGE gaat duurzame productiefabriek bouwen in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft een voorlopig contract gesloten met de FAGE Groep voor de bouw van een duurzame productielocatie op bedrijventerrein Riegmeer. De ondertekening van het optiecontract voor een kavel van 15 hectare is een belangrijke stap richting vestiging in Hoogeveen.

Wethouder Jan Zwiers: ‘De vestiging van FAGE betekent de eerste grootschalige vestiging op Riegmeer. Het zorgt voor een flinke economische impuls; tijdens de bouw en daarna. Denk maar aan de werkgelegenheid: FAGE heeft straks ongeveer 250 fulltimebanen beschikbaar en zal werk opleveren op het gebied van bouw, toeleveranciers, transport en onderhoud. Het is ook te verwachten dat in het kielzog van FAGE nieuwe bedrijven zich vestigen in dit gebied.’ Drents gedeputeerde Henk Brink is ook blij met de komst van FAGE: ‘Deze vestiging is van belang voor Hoogeveen en ook voor de hele regio. FAGE is een prachtbedrijf en vormt een mooie aanvulling op het zuivelcluster in Hoogeveen. De komst van zo’n groot bedrijf heeft een aanzuigende werking en draagt bij aan versterking van het Drents ecosysteem.’

Nieuwe Europese productielocatie op Riegmeer

FAGE is een internationaal opererende producent van Griekse yoghurt met vestigingen in Griekenland en de Verenigde Staten. In Hoogeveen kan FAGE de gewenste nieuwe Europese productielocatie bouwen. Deze ultramoderne en duurzame zuivelfabriek vergt een investering van meer dan 150 miljoen euro.

Samenwerking

De vestiging van zo’n groot bedrijf is een enorme operatie waarbij tal van partijen betrokken zijn. FAGE werkt hierin nauw samen met onder andere NOM, NFIA, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de WMD en NV RENDO en de gemeente Hoogeveen. In een goede, constructieve sfeer is toegewerkt naar een haalbare businesscase voor FAGE. Zwiers: ‘Stap voor stap is in goed overleg met alle partijen een model uitgewerkt voor alle aspecten zoals infrastructuur, afvalwater, gas, elektra, wateraanvoer enzovoort. We zijn blij met de constructieve, meedenkende houding van alle partijen die heeft geleid tot de mogelijkheid om FAGE te vestigen in Hoogeveen.’ FAGE wordt ondersteund door Arcadis op het gebied van ontwerp, vergunningen en projectmanagement.

De gemeenteraad behandelt op 29 november en 9 december een voorstel om de grondexploitatie voor het noordelijk deel van Riegmeer vast te stellen, waarmee de aanleg van de eerste helft van Riegmeer formeel wordt geregeld. Ook neemt de raad dan een besluit over de investering in de opwaardering van het rioleringsstelsel. Het is de bedoeling dat de bouw van de fabriek van FAGE halverwege 2022 start. In de tweede helft van 2024 start de productie in Hoogeveen.

Over FAGE

De FAGE Groep is een familiebedrijf, opgericht in 1926 in Griekenland. Het bedrijf is uitgegroeid tot een internationaal opererend familiebedrijf met productiefaciliteiten in Metamorfosi (Griekenland), en Johnstown, New York (VS). FAGE behoort tot de toonaangevende yoghurtmerken in de VS en Europa, was een van de leidende bedrijven achter het succes van Griekse yoghurt in de VS en verkoopt haar producten in meer dan 40 landen.