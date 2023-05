BAM Energie & Water start in opdracht van de gemeente Hoogeveen deze maand met de aanleg van de eerste buis van een waterstof distributiesysteem. Dit systeem voorziet in de toekomst honderd nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost en zes tot achttien bestaande woningen in Erflanden van waterstof voor verwarming.

De gemeente Hoogeveen, RENDO, Gasunie, Essent en Remeha hebben woensdag 10 mei een overeenkomst getekend voor de realisatie van Waterstofwijk Hoogeveen, waarvan BAM de uitvoering in handen heeft. In de eerste fase start BAM met de aanleg van een waterstof distributiesysteem en de aansluiting daarop van honderd nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost. Onderdeel van deze eerste fase is ook de realisatie van een praktijkvoorbeeld: de ombouw naar waterstof van zes tot achttien bestaande woningen in Erflanden.

Financiering

Met het project willen betrokken partijen aantonen dat waterstof een goede groene vervanger is voor aardgas. En dat het bestaande aardgasnetwerk omgebouwd kan worden naar een waterstofnetwerk, zodat ook bestaande woningen kunnen worden verduurzaamd. De financiering van de aanleg, aansluiting en ombouw naar waterstof is afkomstig van subsidies van het Rijk, provincie Drenthe en EU.

BAM geeft met dit project uitvoering aan haar strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, met duurzaamheid als belangrijk speerpunt.