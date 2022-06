Vepa is gestart met een enorme uitbreiding van de productielocaties in Emmen en Hoogeveen. In totaal wordt er ruim 20.000 m2 bijgebouwd. In Emmen wordt 11.000 m2 nieuwe productie- en opslagruimte gerealiseerd voor uitbreiding van de metaalproductie en het nieuwe Circulair Centrum. Hierna wordt nog eens 9000 m2 productieoppervlakte bijgebouwd bij de locatie in Hoogeveen. In de periode tot eind 2023 wordt een uitbreiding ter waarde van ca. € 30 miljoen gerealiseerd.

Uitbreiding metaalproductie en realisatie nieuw Circulair Centrum in Emmen

Inmiddels is begonnen met de bouw van 11.000 m2 productie- en opslagruimte in Emmen. Janwillem de Kam, directeur Vepa: “Hier gaan we onze metaalproductie uitbreiden en ons nieuwe Circulair Centrum realiseren, waar we meubilair revitaliseren, renoveren, demonteren en opslaan. We bundelen middelen en expertise en geven meubels op deze manier een tweede leven. Dat doen we op de plaats waar ons GreenField, onze circulaire tuin en voedseltuin, was. Ons nieuwe GreenField gaan we realiseren op de aangekochte 30.000 m2 die grenst aan het bestaande perceel. De nieuwbouw gaat dus niet ten koste van onze maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheidsdoelstellingen. De Stichting Voedseltuin Emmen, die via de Voedselbank Zuidoost Drenthe zo’n 600 gezinnen van een voedselpakket voorziet, krijgt in nauw overleg met de betrokkenen een nieuwe plek.”

Wethouder Guido Rink van de Gemeente Emmen is blij met deze ontwikkeling: “Door actief samen te werken met bedrijven laten we onze regionale economie groeien en zorgen we voor nieuwe ontwikkelingen. Dit levert weer nieuwe banen op. En deze groei komt ten goede aan velen. Vepa stelt wederom ruimte beschikbaar aan de Stichting Voedseltuin. Deze moestuin gaat vele gezinnen in Emmen en omstreken via de voedselbank voorzien van eten, alles supergezond en puur van Drentse bodem. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen door Vepa.”

Verdubbeling productieruimte in Hoogeveen

In het 4e kwartaal van 2022 hoopt Vepa te beginnen met de bouw van 9.000 m2 productieruimte in Hoogeveen. Hier wordt de capaciteit van de afdeling houtpaneel verdubbeld en de eigen productiestraat van een compleet nieuw circulair paneel gerealiseerd. Ook de stoffeerderij wordt uitgebreid en gemoderniseerd. “Na de realisatie medio 2023 beschikken we dan over het meest moderne, geautomatiseerde, gerobotiseerde en grootste productieapparaat voor houtpaneelproducten in de branche. Lockers, kasten, bladen en ook complete interieurconcepten worden hier dan grotendeels volautomatisch en circulair geproduceerd,” aldus Janwillem de Kam.

Waarom Vepa de uitbreiding nodig acht licht mededirecteur Bert Top graag toe: “De wereld staat op zijn kop en in dat perspectief lijken de uitdagingen waarvoor we staan bijna irrelevant. Direct en indirect heeft de onzekerheid in de wereld echter ook effect op ons leven en bedrijf. De toelevering van grondstoffen is namelijk moeizaam, prijzen van grondstoffen en energie zijn ongekend hoog en we worden ons nog bewuster van het belang van korte toelever- en productieketens. Dat doen we het liefst lokaal en duurzaam. Dat wij dit al jaren doen verklaart misschien de enorme omzet- en personeelsgroei, die we al maanden achtereen ervaren. Dat we nu, ondanks 2 jaar COVID-19, op dit punt staan hadden wij echt niet verwacht. We kunnen nog steeds veel mensen een prachtige baan bieden op één van onze locaties.”

Meer circulaire mogelijkheden

Bovendien past de investering bij de langetermijnvisie van de Fair Furniture Group. “We werken toe naar afvalloze fabrieken. Met deze investering zijn we weer een stap dichterbij. Het ontwikkelen van en produceren met innovatieve circulaire grondstoffen maakt een steeds groter deel uit van onze productie. Doordat we in eigen fabrieken in Nederland investeren is de CO2-footprint per product al laag. Door deze investering vergroten we de circulaire mogelijkheden en verlagen we de CO2-footprint nog verder.”, aldus Bert Top.