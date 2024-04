DHL eCommerce opende gistermiddag officieel de nieuwe CityHub in Helmond. De ceremonie gebeurde in het bijzijn van klanten en vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder Arno Bonte. Vanuit het duurzame gebouw aan Branchweg 8 op bedrijventerrein Hoogeind worden door 110 medewerkers ruim 10.000 pakketten per dag gesorteerd en bezorgd in een grote cirkel rond Helmond waaronder ook in Mierlo, Nuenen, Stiphout, Deurne en het oostelijke deel van Eindhoven. Dat gebeurt fossielvrij met elektrische auto’s. De CityHub vervangt een bestaande vestiging aan de Mierloseweg. Alle medewerkers zijn meeverhuisd naar de nieuwbouw.

Arno Bonte, wethouder duurzaamheid: “We feliciteren DHL met deze nieuwe vestiging en zijn verheugd om deze manier van stadsdistributie in onze gemeente te hebben. Deze CityHub is een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemerschap dat we graag verder uitbouwen in Helmond.”

Roelof Hofman, COO van DHL eCommerce Benelux: “Met deze CityHub hebben we een uitstekende uitvalsbasis in deze bedrijvige regio die we hiermee namens onze klanten nog duurzamer kunnen beleveren. Voor onze medewerkers is het een werkplek die hun veiligheid voorop heeft staan.”

De CityHub is gebouwd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM Outstanding. De vestiging is gasloos en wordt voorzien van zonnepanelen. De korte afstanden tot huishoudens in de regio, de slimme routes, hoge beladingsgraad en de elektrische bussen optimaliseren duurzaamheid en beperken verkeersbewegingen. In deze routes worden ook DHL ServicePoints en pakketautomaten zoals bij Helmond Sport afgehaald en beleverd. Pakketten zelf afhalen of brengen naar deze servicepunten, worden gezien als nog duurzamer, zeker als dat lopend of met de fiets gebeurt.

CityHub Helmond is de dertiende CityHub die in korte tijd gebouwd is in het Nederlandse netwerk van 130 lokale vestigingen. De komende tijd opent DHL nog drie CityHubs namelijk in Almelo, Arnhem en in Hendrik-Ido-Ambacht en op andere plekken wordt gebouwd en grond gezocht.

Recent werd in Zwolle ook de eerste paal geslagen van het vijfde nationale sorteercentrum van DHL. Deze centra beleveren de 130 CityHubs verspreid over Nederland, waaronder die in Helmond.