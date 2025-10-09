Erasmus Universiteit Rotterdam heeft samen met alle ondernemers op campus Woudestein een convenant ondertekend om het zogeheten Planetary Health Diet te omarmen. Daarmee is het de eerste universiteit in Nederland die deze wetenschappelijk onderbouwde voedingsvisie campusbreed invoert in nauwe samenwerking met cateraars en ondernemers.

Concrete doelen voor 2030

Met het convenant spreken de ondertekenaars af dat de campus in 2030 voldoet aan drie duidelijke mijlpalen:

80% van de horeca-inkoop is plantaardig, gemeten als gemiddelde van alle horeca outlets

meer dan 50% van de menu-opties is plantaardig;

de CO₂-uitstoot van eten en drinken is 50% lager ten opzichte van 2025.

Deze doelen sluiten aan bij de klimaatdoelen van 2030 en bij de strategie van de universiteit. Belangrijk daarbij is dat de keuzevrijheid voor studenten, medewerkers en ondernemers blijft gewaarborgd.

Samenwerking

Het convenant is een gezamenlijke inspanning van alle food- en beveragepartners. Via werksessies en een nulmeting werken de partijen de komende jaren stapsgewijs toe naar de doelstellingen. Onderzoekers van de universiteit worden actief betrokken om de voortgang te meten en kennis te delen. Daarbij wordt samengewerkt met onderzoekers van vier faculteiten: ESHPM, ESL, ESHCC en RSM, waardoor het initiatief uitgroeit tot een zogeheten living lab waarin wetenschap, beleid en praktijk samenkomen.

Tabea Krauss, PhD kandidaat Erasmus School of Law (ESL): ‘Met mijn onderzoek naar hoe milieukosten beter kunnen worden meegenomen in prijzen, wil ik helpen onze campus écht duurzamer te maken, ook op ons bord. Die kennis deel ik graag met alle partners die betrokken zijn bij dit convenant.’

De implementatie van het Planetary Health Diet op de campus gebeurt ook in nauwe samenwerking met de Erasmus Sustainability Hub, een studentenorganisatie die duurzaamheid op de universiteit promoot en bewustzijn creëert in onderwijs, onderzoek en evenementen. En met het Erasmus Food Lab. Studenten krijgen bovendien de mogelijkheid om zelf input te leveren via een enquete.

Unieke koploperspositie

Andere universiteiten werken ook met het Planetary Health Diet, maar de Erasmus Universiteit is de eerste die dit op de hele campus en samen met álle ondernemers doet. Met deze campusbrede aanpak neemt de universiteit een unieke koploperspositie in, passend bij haar ambitie om een maatschappelijk betrokken universiteit te zijn.

Planetary Health Annual Meeting

De ondertekening van het convenant valt samen met de Planetary Health Annual Meeting die deze week in Rotterdam plaatsheeft. Dat is hét internationaal congres over de samenhang tussen menselijke gezondheid en de gezondheid van de aarde. Het brengt onderzoekers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties samen om kennis en oplossingen te delen. Dit jaar is de Erasmus Universiteit gastheer en mede-organisator. Het congres is nog tot en met morgen (vrijdag 10 oktober), de Dag van de Duurzaamheid.