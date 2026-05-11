Tegenwoordig zijn deze uitdagingen afkomstig uit uiteenlopende bronnen, zoals klimaatverandering, tekort aan arbeidskrachten, sociaaleconomische ongelijkheid, en internationale afhankelijkheid (bijvoorbeeld bij pandemieën en epidemieën). Daarom start vanaf dit najaar de minor die over vakgebieden heengaat: Sustainable Health and Care aan de Universiteit Leiden/het LUMC. In de Engelstalige minor gebruiken studenten het concept ‘One Health’. Hierin staat de verbondenheid en interactie van mens, dier en leefomgeving centraal.

Studenten gaan met dit concept aan de slag vanuit onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid en gezondheidszorg . Ze richten zich op zorg die duurzaam is zowel voor mens, planeet als het zorgsysteem. De minor is open voor derdejaars bachelorstudenten van verschillende faculteiten die interesse hebben in One Health en duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Het onderwijs dat over opleidingsgrenzen heengaat combineert unieke perspectieven met innovatieve en actieve onderwijsvormen. Er zijn nog geen andere minoren binnen de Universiteit Leiden over dit onderwerp met deze vakoverstijgende opzet. Dat maakt deze minor uniek in zijn soort. De minor is mede gesteund is door een interdisciplinaire Kiem-beurs van de Universiteit Leiden.

Gezondheid die verder strekt dan de kliniek

Dankzij de minor ontwikkelen studenten zicht op gezondheid die verder strekt dan de individuele patiënt, ontdekken ze de bestuurlijke kant van gezondheid, onderzoeken ze het recht op gezondheid, en bestuderen ze gezondheid vanuit de culturele, maatschappelijke en politieke kant.

Na de minor hebben studenten een beeld van de ontwikkeling van (populatiegerichte) gezondheidszorg en duurzaamheid, en kunnen zij dit kritisch beschouwen vanuit een maatschappelijk, statistisch, juridisch, beleids- en medisch perspectief. Deze verbredende blik en benadering biedt een sterke basis om ingewikkelde maatschappelijke gezondheidsvraagstukken aan te pakken.

Interprofessioneel leren

Om de beste zorg te bieden, moet je over vakgrenzen heen kijken. Door gezamenlijk te leren, met studenten van binnen en van buiten het LUMC, worden onze studenten zorgprofessionals die zijn voorbereid op toekomstige gezondheidsvraagstukken. Daarmee leggen we de basis voor betere zorg en snellere, praktische oplossingen. Met interprofessioneel leren werken we samen aan het onderwijs van de toekomst.

Faculteit Geneeskunde: meer dan geneeskunde

De minor Sustainable Health and Care is gerelateerd aan de master Population Health Management en maakt deel uit van de Faculteit Geneeskunde van het LUMC en de Universiteit Leiden. De faculteit leidt studenten op om écht het verschil te maken, juist nu de gezondheidszorg onder druk staat en gezondheidsverschillen toenemen. Dit vraagt om brede expertise: van zorg en preventie tot onderzoek en innovatie, gericht op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals veroudering en de inzet van technologie en data.