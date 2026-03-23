Afgelopen vrijdag heeft gedeputeerde Esther Rommel het startsein gegeven voor de levering van de stroom van zonnepark Zwanendal aan de Energy & Health Campus. De nieuwe energievoorziening is een welkome aanvulling voor een leveringszekerheid van elektriciteit op de campus.

Maik Smit, financieel directeur NRG PALLAS: “Dit geeft ons de mogelijkheid om meer elektrisch materiaal in te zetten tijdens de bouw van de PALLAS-reactor en dit draagt bij aan de bevordering van de ecologische gezondheid van onze omgeving.” Door de stroomlevering van zonnepark Zwanendal is de levering van stroom ook gegarandeerd tijdens piekbelasting.

Cor de Graaf, Zwanendal B.V.: “De realisatie van dit project toont aan dat het direct lokaal opwekken van energie en het koppelen aan verbruik geen wensdenken is maar echt kan. En wij hopen dat dit project vele andere projecten in Nederland inspireert!”

Systeem stemt opwek, opslag en verbruik op elkaar af

De nieuwe energievoorziening is neergezet door een samenwerkingsverband tussen de twee buren Zwanendal B.V. en NRG PALLAS en bestaat uit een zonnepark van 5,88 megawattpiek, een batterijopslagsysteem van 4 megawattuur, een directe kabelverbinding tussen Zwanendal en NRG PALLAS en een integraal energiemanagementsysteem. Het systeem stemt opwek, opslag en verbruik op elkaar af, zodat lokaal opgewekte stroom direct op de campus kan worden ingezet en het openbare elektriciteitsnet minder wordt belast. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een nieuw klantstation en een aansluitstructuur die ook toekomstige energiebehoeften op het bedrijventerrein van de Energy & Health Campus opvangt.

Toekomstige energievoorziening

De nieuwe PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen voor meer dan 30.000 patiënten per dag zeker stellen. Deze isotopen zijn onmisbaar voor de diagnose en behandeling van patiënten. Met de reactor wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe nucleaire technologieën zoals Small Modular Reactors (SMR’s). Met de nieuwe energie-infrastructuur wordt tegelijk de basis gelegd voor de bedrijven die zich kunnen vestigen op de Energy & Health Campus, zodat ook op langere termijn aan de energiebehoefte wordt voldaan én dit draagt positief bij aan de ecologische gezondheid voor nu en in de toekomst.

De Energy Hub Zwanendal is mede mogelijk gemaakt door Kansen voor West 3. Binnen het programma ontvangt Energy Hub een beschikking voor het realiseren van een zonneweide, batterijsysteem en slim energiemanagementsysteem. Hiermee wordt gewerkt aan een oplossing voor de netcongestieproblematiek van het bedrijvencluster op de Energy & Health Campus.

Foto: V.l.n.r.: Cor de Graaf (directeur Zwanendal B.V.), Maik Smit (financieel directeur NRG Pallas) en Esther Rommel (gedeputeerde Provincie Noord-Holland)