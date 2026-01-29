High Tech Campus Eindhoven is gestart met een Campusbrede vernieuwing van de buitenverlichting. Met een cloudgestuurd, connected LED-verlichtingssysteem van Signify zet de Campus een belangrijke stap richting een duurzamere, veiligere en toekomstbestendige omgeving.

Energiebesparing van 79 procent

Met deze upgrade verwacht High Tech Campus Eindhoven het energieverbruik voor buitenverlichting met maar liefst 79 procent te verminderen ten opzichte van conventionele systemen. Het slimme systeem maakt geavanceerde monitoring, controle en beheer van de verlichtingsinfrastructuur mogelijk. Hierdoor kan de verlichting proactief en op afstand worden aangestuurd, wat extra efficiëntie- en onderhoudsvoordelen oplevert.

Het lichtniveau kan flexibel worden aangepast aan specifieke tijden en behoeften, zoals dimmen tijdens uren met weinig activiteit of het verhogen van de helderheid wanneer dat noodzakelijk is. Dimming in de avond of ‘s nachts draagt bovendien bij aan het verminderen van lichtvervuiling. Dankzij de lange levensduur van de nieuwe armaturen (tot 100.000 branduren) dalen de onderhoudsbehoeften en de daarmee gepaard gaande kosten aanzienlijk.

Jeroen Triepels, directeur Operations bij High Tech Campus Eindhoven: “Wij zijn er trots op dat onze Campusbewoner Signify nieuwe, hoogwaardige buitenverlichting levert voor het hele terrein. Dit project sluit perfect aan bij onze ambitie om de Campus continu te verduurzamen. Tegelijkertijd is goede verlichting essentieel om ervoor te zorgen dat er voldoende licht is wanneer dat nodig is en dat mensen zich veilig en welkom voelen op de Campus.”

Signify, wereldwijd marktleider op het gebied van verlichting, heeft zijn hoofdkantoor op High Tech Campus Eindhoven en bevestigde in juli 2025 opnieuw zijn langetermijnbetrokkenheid bij de Campus.

Mischa Hess, Commercial Leader Systems & Services Benelux & VK bij Signify: “De High Tech Campus Eindhoven is een plek waar technologie, samenwerking en innovatie samenkomen. Met deze slimme LED-verlichting laten we zien hoe licht kan bijdragen aan een energie-efficiënte, veilige en aantrekkelijke omgeving. Tegelijkertijd biedt het systeem real-time inzicht, beter beheer en een infrastructuur die klaar is voor verdere smart Campus-toepassingen. Het is een mooi voorbeeld van hoe we onze innovatiekracht direct toepassen op onze eigen thuisbasis.”

Het project is in december van start gegaan en vanaf januari worden alle buitenarmaturen op de lantaarnpalen op de Campus gefaseerd vervangen. In totaal gaat het om 544 armaturen. Voor de installatiewerkzaamheden werkt High Tech Campus Eindhoven samen met DES Group, dat al meerdere succesvolle projecten op de Campus heeft gerealiseerd.