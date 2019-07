Four Leaves: een nieuw duurzaam lifestyle merk in beddengoed en handdoeken

Het positieve effect dat een goede nachtrust of een verkwikkende douche op je leven heeft, kan nu ook bijdragen aan het leven van een kind ergens anders ter wereld. Want met de aankoop van het luxe beddengoed en badtextiel van Four Leaves doneer je een speciaal ontwikkelde slaapzak of handdoek aan een weeshuis in Sri Lanka. De Four Leaves collectie bestaat uit een lijn voor volwassenen en voor kinderen en komt in diverse kleuren geïnspireerd op de moderne architectuur en de prachtige natuur van Sri Lanka. Alle producten en verpakkingen zijn duurzaam geproduceerd met aandacht voor kwaliteit, vakmanschap en detail.

Je herkent het lifestyle merk Four Leaves aan de vier blaadjes die als branding op de producten zijn afgebeeld. Deze vier blaadjes refereren aan de vlag van Sri Lanka en zijn een verwijzing naar de vier deugden van het boeddhisme: naastenliefde, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. In ons drukke leven vergeten we nogal eens om de tijd stil te zetten. Four Leaves ziet onze bad- of bedroutines als momenten voor bezinning, waarmee je je oplaadt met positieve energie en waarbij je ook nog eens iets teruggeeft. Het motto van Four Leaves is dan ook: Give back, sleep better.

De collectie

Zowel de commerciële producten als de donatie-producten zijn gemaakt van 100% biologisch katoen.

Beddengoed

Slaap met een gerust geweten onder het duurzame beddengoed van Four Leaves. De dekbedovertreksets zijn er in verschillende kleuren en maten (Junior, Single, Double & Emperor) en komen in twee luxe materialen: katoen satijn en katoen percale. Voor de junior set is er ook een glow in the dark versie verkrijgbaar.

De Four Leaves borduursels op het beddengoed (de 4 blaadjes) zijn een subtiele verwijzing, dat we niet los staan van degenen die het minder goed hebben dan wij. Als je naar bed gaat, weet dan dat een kind ergens anders op de wereld zich ook kan opladen onder het beddengoed van Four Leaves.

Handdoeken

De handdoeken zijn gemaakt van een hoogwaardig kwaliteit katoen en komen – net als het beddengoed – in verschillende kleuren en formaten voor volwassenen en kinderen. Speciaal voor op het strand, is er een felgekleurd strandlaken, voorzien van het Four Leaves logo, met een handige draagriem. Met elke handdoekenset die je koopt, zal ook een handdoek met de kenmerkende vier blaadjes worden gedoneerd, en draag je bij aan een goede hygiëne van weeskinderen in Sri Lanka.

Focus op duurzaamheid

Naast de producten is veel aandacht besteed aan verpakkingen, waarmee Four Leaves zich onderscheidt in de markt en tegelijk haar footprint vermindert. Zo is het beddengoed verpakt in een statement tote bag. Deze kan na aankoop herbruikt worden en is vervaardigd van recycled polyester, herwonnen uit PET-flessen die verzameld zijn op de stranden van Sri Lanka. Het merk gebruikt daarnaast Stone Paper, een luxe en duurzame papiervervanger, gemaakt van calciumcarbonaat, gebonden met HDPE. Four Leaves realiseert zich dat er nog meer mogelijk is en zal daarom, samen met haar partners, continu blijven zoeken naar duurzame oplossingen.

Over Four Leaves

Het verhaal van Four Leaves begint in 1981 als oprichter Shiran Gort ter wereld komt in een weeshuis in Sri Lanka, en kort daarna geadopteerd wordt door een Nederlandse moeder en een Indonesisch Nederlandse vader. Hoewel Shiran geen herinnering heeft aan zijn eerste weken in zijn geboorteland, denkt hij bij Sri Lanka vaak aan de rijen roze en blauwe bedjes, die waren afgebeeld op de foto’s die zijn ouders destijds maakten van de plek waar hij vandaan komt.

Tijdens zijn carrière in de mode (o.a. bij Scotch & Soda) raakt Shiran geïnspireerd door verschillende social ventures om hem heen en wil hij zelf ook maatschappelijk iets gaan bijdragen. In 2018 besluit hij om zijn baan op te zeggen en ruimte te creëren voor de ontwikkeling van een eigen concept. Door zijn liefde voor mooie stoffen en Sri Lankaanse achtergrond voelt de keuze voor het starten van een beddengoedmerk daarom even voor de hand liggend als iets terugdoen voor de weeshuizen in Sri Lanka, en zo wordt Four Leaves geboren.

Shiran Gort, oprichter: “Four Leaves refereert niet alleen aan de vlag van Sri Lanka en de verwijzing naar de vier deugden van het boeddhisme, het is ook een zoektocht naar mijn roots geworden, evenals een onderzoek naar het belang van goede hygiëne, van slaap en van dromen. Wij willen iets unieks toevoegen aan de bed- en badtextielbranche, waarbij beleving, de schoonheid van Sri Lanka en het idee van ‘teruggeven’ centraal staan. En onze grote droom is dat we met Four Leaves zoveel mogelijk kinderen die het nodig hebben kunnen supporten; van straatkinderen in Brazilië tot kinderen van vluchtelingen in Lesbos.”