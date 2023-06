Het duurzame Nederlandse schoenenmerk Mipacha lanceert in juli de Oceano-collectie. 1,5 miljoen plastic flessen werden er gebruikt voor de schoenencollecties. En daar blijft het niet bij als het aan CEO Arie Torres ligt: ‘We willen impact maken.’

Elke schoen uit de Oceano-lijn bestaat uit negen recyclede petflessen, waarvan 30 procent uit de oceaan en 70 procent uit de kustgebieden komt. Plastic dat onder hoge druk wordt samengeperst en tot fijne garen gesponnen. En waar vervolgens met een speciale weeftechniek een sterk en ademend materiaal van wordt gemaakt waar de schoenen niet snel van slijten en een goed draagcomfort hebben.

Merk met een missie

Mipacha wil op alle fronten een duurzaam en transparant merk zijn, van het soort materiaal tot aan het productieproces waarbij zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. ‘We gebruiken de zogenaamde blockchaintechniek, waarbij klanten via een QR-code in schoenendoos en de schoen zelf kunnen zien waar het plastic uit hun schoen vandaan komt en wanneer het tot garen is gesponnen’, legt Arie Torres uit. Daarnaast wordt per verkocht paar één babyzeeschildpad gered. Torres licht toe: ‘We zorgen ervoor dat een ei van een zeeschildpad kan uitkomen en een vrije baan naar de oceaan heeft’. Maar dat niet alleen: het merk levert ook een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de makers. Zo werkt de lokale Peruaanse bevolking volgens eerlijke arbeidsvoorwaarden en in een veilige werkomgeving.

Hart voor de planeet

Maar de duurzaamheidsmissie gaat nog verder: zo doet het merk niet mee aan de ratrace die fast fashion kent en komt hooguit twee keer per jaar met een collectie. CEO Arie Torres: “Het is onmogelijk om duurzame schoenen van goede kwaliteit te maken met de snelheid waarmee veel grote modehuizen werken. We produceren daarom items die tijdloos zijn en je ook in najaar en winter kunt dragen. Met de Oceano-lijn willen we impact maken. Als we de productie en verkoop opschalen, kunnen we enorme hoeveelheden plastic uit de oceaan en kustgebieden recyclen. Een streven waar onze merknaam naar verwijst. In Quechua, de oude taal van de Inca’s, betekent Mipacha ‘Mijn planeet’. We willen hiervoor zorgdragen.’

Voorop in innovatie

Naast de Oceanolijn bestaan er nog twee andere collecties: de Clasico en een premiumlijn geproduceerd in Portugal. Voor de laatste onderzoekt het merk op dit moment de mogelijke inzet van een nieuw, duurzaam materiaal: fruit- en kweekleer. “Deze materialen sluiten aan bij onze duurzaamheidsmissie en we hopen het voor de nieuwe collecties van 2024 te gebruiken, maar zullen eerst moeten zien of deze nieuwe materialen de kwaliteit waarborgen die wij belangrijk vinden. Eind deze zomer komen de samples binnen en weten we meer.”

Over Mipacha

Het merk is ontstaan in Cuzco – het hart van Peru. Het merk is opgericht met de intentie de lokale bevolking te helpen die de schoenen produceert. Inmiddels draagt het merk ook bij aan een duurzamer milieu. En met succes. In de afgelopen tien jaar werden meer dan 250.000 schoenen naar 100 landen verscheept. De collectie bestaat uit schoenen, accessoires en kleding. De nieuwe Oceano collectie is door de subtiele stijl met aardse tinten makkelijk met elke outfit te combineren. Het typisch kenmerkende design, zoals de originele patronen en opvallende kleuren, zijn geïnspireerd op de Peruaanse natuur.